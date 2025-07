Giuseppe Cruciani: il conduttore di Radio 24 racconta la sua vita e il nuovo libro “Ipocriti!”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Giuseppe Cruciani, noto conduttore del programma “La Zanzara” su Radio 24, ha recentemente pubblicato un libro intitolato “Ipocriti!” . In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cinquantottenne ha condiviso dettagli inediti sulla sua vita personale, rivelando aspetti della sua paternità e delle sue relazioni. Con un approccio diretto e schietto, Cruciani ha parlato della sua famiglia, delle sue esperienze passate e delle sue opinioni sul matrimonio.

La vita da padre e il rapporto con la figlia Viola

Giuseppe Cruciani ha una figlia, Viola, nata nel 2005 dal suo matrimonio con una donna la cui identità rimane sconosciuta. Durante l’intervista, ha ammesso di essere un padre “un po’ assente nella quotidianità”, simile a come lo era stato suo padre. Nonostante ciò, si considera un genitore che offre consigli, lasciando a Viola la libertà di seguirli o meno. Cruciani ha espresso la speranza che un giorno la figlia possa comprendere il suo impegno professionale, che spesso lo assorbe completamente.

Il conduttore ha descritto il suo rapporto con Viola come caratterizzato da una certa distanza affettiva, affermando di abbracciarla “con parsimonia”. Ha anche rivelato che la ragazza non ascolta il suo programma radiofonico, sottolineando come i giovani di oggi siano più attratti dai social media e dai contenuti brevi. Un episodio significativo è avvenuto quando Viola, allora sedicenne e studentessa al liceo Manzoni, si è opposta a una sua critica nei confronti di un’azione di protesta degli studenti. Cruciani ha rispettato il suo desiderio di non commentare più la sua scuola.

L’amore per Eleonora e il passato sentimentale

Cruciani ha parlato anche della sua attuale relazione con Eleonora, iniziata nel giugno del 2014. Si sono conosciuti in occasione di un incontro pubblico a Sacile, paese natale di Eleonora. Il conduttore ha rivelato che un amico, Filippo Facci, gli aveva fatto notare la ragazza, ma la loro storia si è sviluppata in un modo inaspettato. Riguardo al matrimonio, Cruciani ha dichiarato di aver già vissuto questa esperienza e di non essere particolarmente interessato a ripeterla, pur lasciando aperta la possibilità. Ha descritto il matrimonio come un contratto, sostenendo che non sia necessario per dimostrare l’amore tra due persone.

Nel suo passato, Cruciani ha avuto relazioni con donne famose, tra cui Selvaggia Lucarelli e Francesca Valiani, attuale moglie di Jovanotti. Quando gli è stato chiesto se mantenesse rapporti con le sue ex fidanzate, ha risposto che non sente nessuna delle due, spiegando che le loro vite sono ormai distinte e non c’è motivo di riprendere i contatti. Ha anche rivelato di aver rifiutato un’offerta di denaro per parlare della sua rottura con Valiani, preferendo non creare ulteriore dolore.

Ricordi d’infanzia e il legame con la famiglia

Nell’intervista, Cruciani ha condiviso ricordi della sua infanzia trascorsa a Roma, dove viveva con la sua famiglia in un ampio appartamento di 500 metri quadrati. Con lui abitavano anche i nonni e altri parenti. Quando ha compiuto diciotto anni, la sua famiglia si è trasferita in Abruzzo, mentre lui è rimasto a Roma con il fratello. Ha descritto i suoi genitori come persone poco espansive, incapaci di esprimere affetto in modo diretto, un aspetto che ha influenzato la sua personalità, portandolo a essere riservato e timido.

Il padre di Cruciani era un uomo laborioso, un agente di commercio che ha avviato una propria attività. La famiglia ha vissuto per molti anni in Sicilia, tra Palermo e Siracusa, dove Cruciani ha frequentato il liceo. Il padre è scomparso nel 2008 a causa di una leucemia, e il conduttore ha espresso incertezza su come il genitore avrebbe valutato il suo lavoro in radio. La madre, che ha sempre collaborato con lui nella gestione della famiglia, ha sviluppato una forma di degenerazione cerebrale e attualmente vive in una casa di riposo a Pescara, dove risiede anche la sorella di Cruciani. Il conduttore ha scelto di non contattarla frequentemente per non riportarla a una realtà che non le appartiene più, limitandosi a visitarla una volta all’anno.

