Giulia De Lellis emozionata al concerto di Elisa: il pancione e le lacrime per “A modo tuo”

Giulia De Lellis, nota influencer romana, ha recentemente partecipato a un evento musicale che ha suscitato in lei forti emozioni. In attesa della sua primogenita, la giovane madre ha condiviso sui social la sua esperienza al concerto di Elisa, un evento che celebrava i trent’anni di carriera della cantante. La presenza di Giulia, con il suo pancione in evidenza, ha catturato l’attenzione dei fan e dei media, rendendo il momento ancora più speciale.

Un evento atteso: il concerto di Elisa a San Siro

Il concerto di Elisa, tenutosi a San Siro, ha visto la partecipazione di numerosi artisti di fama, tra cui Jovanotti, Cesare Cremonini e Ligabue. Giulia De Lellis ha voluto portare con sé la sua bimba, che sta per arrivare, per quello che è stato descritto come il suo primo concerto. Con un outfit che metteva in risalto il suo pancione, composto da un top romantico e jeans, Giulia ha condiviso la sua gioia con i follower attraverso le Stories di Instagram. La sua presenza al concerto non è stata solo un momento di svago, ma anche un’occasione per riflettere sulla maternità e sulle emozioni che essa comporta.

L’emozione di Giulia: lacrime e ricordi

Durante lo spettacolo, Giulia non ha potuto trattenere le lacrime mentre ascoltava “A modo tuo”, una delle canzoni più toccanti di Elisa, dedicata alla sua primogenita. Questo brano, pubblicato nel 2013, affronta le sfide e le gioie della crescita, sia per i figli che per i genitori. La canzone evoca sentimenti di nostalgia e di cambiamento, rendendo il momento ancora più significativo per Giulia, che si prepara ad accogliere la sua piccola. La giovane influencer ha condiviso un primo piano del suo viso, mostrando gli occhi gonfi di pianto, un gesto che ha colpito molti dei suoi fan.

La maternità e il legame con Elisa

Giulia De Lellis, 29 anni, è in attesa della sua prima figlia, concepita con il trapper Tony Effe. La sua esperienza al concerto di Elisa non è stata solo una celebrazione della musica, ma anche un momento di connessione con la propria futura maternità. Elisa, sposata con Andrea Rigonat dal 2015, è madre di due figli, Emma Cecile e Sebastian, e la sua musica spesso riflette le esperienze della maternità. Questo legame tra le due donne, unite dalla musica e dalla maternità, ha reso l’evento ancora più speciale per Giulia, che ha vissuto un momento di forte emozione e riflessione.

La serata al concerto di Elisa ha rappresentato per Giulia De Lellis non solo un’occasione di svago, ma anche un momento di profonda connessione con la sua futura vita da madre, un’esperienza che ha toccato il cuore di molti.

