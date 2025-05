Giugno 2025 su Paramount+: novità imperdibili tra reality, film e serie animate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mese di giugno 2025 si preannuncia ricco di novità su Paramount+, con un’offerta variegata che spazia dai reality show più seguiti a film premiati nei festival, fino a serie animate per i più piccoli. La piattaforma streaming si prepara a intrattenere il pubblico con contenuti che promettono emozioni forti, momenti di leggerezza e spunti di riflessione.

Ritorna MTV Cribs Italia con Giulia Salemi

Dal 10 giugno, gli appassionati di reality possono tornare a sognare con la nuova stagione di MTV Cribs Italia, condotta da Giulia Salemi. Questo format, che ha fatto la storia della televisione, offre uno sguardo esclusivo nelle case di alcune delle celebrità italiane più amate, come Claudia Gerini, Elisabetta Gregoraci e Nina Zilli. Ogni episodio rappresenta un viaggio nella vita quotidiana di queste star, rivelando non solo il lusso delle loro dimore, ma anche dettagli personali e storie che rendono ogni casa unica. La serie, che ha conquistato il pubblico sin dai tempi di Snoop Dogg e Kim Kardashian, continua a rappresentare un punto di riferimento per chi ama scoprire l’intimità delle vite dei vip.

“Il mio posto è qui”: un film sull’amicizia e l’emancipazione

Il 27 giugno debutta su Paramount+ “Il mio posto è qui”, un film diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, già premiato al Bif&st 2024. Ambientato nella Calabria del dopoguerra, il film narra la storia di Marta e Lorenzo, un’amicizia profonda tra una giovane madre e un uomo omosessuale emarginato. La pellicola affronta temi di grande attualità come l’emancipazione, il pregiudizio e la dignità, attraverso le interpretazioni di Ludovica Martino e Marco Leonardi. La narrazione si sviluppa in un contesto storico complesso, offrendo uno spaccato della società italiana del tempo e delle sfide affrontate dai protagonisti.

Novità in arrivo: “Memory”, “In Bloom” e “Aussie Shore”

Il 1° giugno, Paramount+ accoglie “Memory”, un dramma diretto da Michel Franco con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard. La storia esplora l’incontro tra due anime ferite, promettendo un’esperienza emotiva intensa. Il 26 giugno, la piattaforma presenta “In Bloom: Everybody’s Fight”, una docuserie che affronta questioni di violenza di genere e diritti delle donne, con testimonianze di figure come Lila Moss e Alok Vaid-Menon. Per chi cerca un po’ di leggerezza, dal 13 giugno debutta “Aussie Shore”, un reality australiano che si inserisce nel filone dei programmi “Shore”, pronto a catturare l’attenzione del pubblico con dinamiche avvincenti e situazioni divertenti.

Contenuti per bambini: “Paw Patrol” e altre avventure

I più piccoli possono aspettarsi un giugno ricco di divertimento con “PAW Patrol: Air Rescue”, dove i cuccioli affrontano nuove avventure ad alta quota. Inoltre, tornano “The Loud House” con le stagioni 7 e 8 e “The Patrick Star Show 2”, uno spin-off di SpongeBob che promette sketch surreali e comicità spensierata. Tutti questi contenuti saranno disponibili a partire dal 13 giugno, offrendo ai bambini un’ampia gamma di opzioni per intrattenersi.

Novità future da Paramount+: rinnovi e nuove produzioni

Paramount+ ha recentemente annunciato il rinnovo di “Yellowjackets” per una quarta stagione, dopo il grande successo della terza. Questa serie, che mescola horror psicologico e dramma adolescenziale, continua a conquistare il pubblico e la critica. Inoltre, sono iniziate le riprese della seconda stagione di “The Agency: Central Intelligence”, un ambizioso spy-thriller internazionale con un cast di alto profilo, tra cui Michael Fassbender e Richard Gere. La produzione è supportata da nomi illustri come George Clooney e Joe Wright, promettendo una serie di grande impatto per gli spettatori.

