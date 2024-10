Giovanni Pernice: la sua storia tra accuse infondate e il debutto in Ballando con le stelle 2024

Giovanni Pernice, noto ballerino e volto amato del piccolo schermo, ha recentemente debuttato nella nuova edizione di Ballando con le stelle 2024, al fianco della celebre conduttrice Bianca Guaccero. La sua carriera è stata costellata di successi, ma non è stata esente da controversie, tra cui accuse di bullismo durante la sua partecipazione a Strictly Come Dancing nel Regno Unito. Questo articolo esplora la vicenda di Pernice, le sue esperienze passate e il suo attuale percorso nel programma di Milly Carlucci.

Le accuse di bullismo durante Strictly Come Dancing

Durante l’edizione di Strictly Come Dancing in cui Giovanni Pernice era partner di Amanda Abbington, emersero gravissime accuse. Abbington descrisse il ballerino come “meschino e crudele“, giustificando la sua denuncia con la necessità di far emergere un comportamento che considerava inaccettabile. La protagonista, in un intervento mediatico, spiegò come fosse arrivata a prendere la decisione di segnalare la situazione: “Ho trovato il comportamento di Giovanni inutile, meschino e crudele. Non potevo stare seduta e fargli fare tutto questo. Ci ho pensato a lungo prima di sporgere denuncia. Non sarei mai stata in grado di vivere con la mia coscienza se non l’avessi fatto”.

Queste dichiarazioni accaddero in un contesto di grande visibilità, generando un’ondata di attenzione mediatica. Il network BBC, haltering sul serio le accuse, avviò un’indagine approfondita per vagliare la veridicità delle affermazioni. Giovanni, dal canto suo, mantenne sempre la sua innocenza, affermando che le accuse non rispecchiavano la realtà dei fatti.

L’indagine della BBC e il verdetto di innocenza

La BBC, nell’ottica di una gestione seria delle accuse, decise di allontanare Giovanni Pernice in via precauzionale durante il corso delle indagini. In un comunicato ufficiale, il network dichiarò: “Prendiamo molto seriamente qualsiasi accusa di bullismo e molestie e questa revisione ha richiesto tempo a causa della sua complessità e del nostro desiderio di garantire un processo rigoroso e solido”.

Dopo un’attenta analisi di tutte le prove e delle testimonianze, il risultato dell’indagine fu chiaro: Pernice venne dichiarato innocente, poiché non emerse alcuna evidenza concreta a favore delle accuse mosse nei suoi confronti. La conclusione dell’inchiesta segnò una significativa svolta nella sua carriera e contribuì a riequilibrare la sua immagine pubblica.

La difesa di Milly Carlucci e l’ingresso in Ballando con le stelle

Con l’arrivo di Giovanni Pernice in Ballando con le stelle 2024, Milly Carlucci non tardò a esprimere il suo sostegno nei confronti del ballerino. Durante una conferenza stampa, la conduttrice sottolineò che la situazione vissuta da Pernice sarebbe stata improbabile nel contesto del programma italiano: “La storia di Giovanni è una storia particolare e da noi non si sarebbe verificata. La sua compagna di ballo ha parlato di bullismo, ma la BBC non ha telecamere nella sala prove. Da noi questo non avverrebbe”. La Carlucci continuò a spiegare che l’agenzia di sicurezza della BBC aveva dato il via libera per la presenza di Pernice nel programma, evidenziando la solidità del verdetto di innocenza.

Questo sostegno offerto dalla Carlucci ha contribuito a rafforzare la posizione di Pernice nel contesto italiano, rendendolo una figura chiave nella nuova edizione dello show, dove ha già dimostrato il suo talento vincendo la prima puntata insieme a Bianca Guaccero.

La carriera internazionale di Giovanni Pernice

Nato nel 1990, Giovanni Pernice ha costruito una carriera di successo sia in Italia che all’estero. La sua passione per la danza lo ha portato a partecipare a numerosi concorsi di livello europeo e internazionale, ottenendo risultati di spicco. Dal 2015 fa parte del cast di Strictly Come Dancing, consolidando la sua notorietà nel panorama televisivo britannico. Il suo approdo a Ballando con le stelle 2024 rappresenta un’importante novità e un’opportunità per mettersi in gioco in un contesto diverso.

Giovanni ha affermato di essere consapevole delle storie false che a volte circolano sui media riguardanti la sua figura, dichiarando: “Ogni settimana sui media circolano storie totalmente false sul mio conto”. Con il suo talento e la sua determinazione, Pernice mira a dimostrare di essere ben più di un ballerino avvolto da polemiche, ma un artista capace di vincere le sfide sia sul palcoscenico che nella vita.