Giorgio Montanini critica Neri Marcorè: “Si vergogna dell’accento marchigiano”

Giorgio Montanini, noto comico marchigiano, non ha risparmiato critiche al collega Neri Marcorè durante un recente intervento nel podcast “Tremendi”. La sua affermazione ha scatenato un dibattito sul valore e la rappresentazione dell’accento marchigiano nella comicità. Montanini, tornato attivo dopo un lungo periodo di assenza dovuto a gravi problemi di salute, ha voluto mettere in luce le differenze nell’approccio di ciascun artista alla propria identità culturale e linguistica.

La critica di Montanini a Marcorè

Nel corso del suo intervento, Montanini ha affermato che Neri Marcorè sembra vergognarsi della sua origine marchigiana, presentandosi piuttosto con una connotazione romana. “Ha sempre fatto il romano, parla sempre un po’ nasale. Ma se sei di Porto Sant’Elpidio…”, ha dichiarato Montanini, suggerendo che Marcorè abbia abbandonato l’accento originale a favore di una rappresentazione più sdoganata e accettata nel panorama culturale italiano. Lo stesso Montanini sostiene di aver portato l’accento marchigiano nel mondo della comicità, affermandosi come pioniere in questo campo. “Come comico sono stato il primo ad aver portato l’accento marchigiano nella comicità. Prima non c’era”, ha detto con orgoglio.

L’attore fermano ha proseguito la sua critica, sottolineando un rischio culturalmente rilevante: il complesso di inferiorità che caratterizza spesso i marchigiani. Montanini ha citato l’importanza di mantenere la propria autenticità e di non rinunciare alle radici, raccontando come la comicità possa essere uno strumento di affermazione culturale. “E’ un problema solo marchigiano. Quando parlava Troisi non si capiva un cazzo, ma era un genio. L’importante è che tu sia vero”, ha affermato. A suo avviso, l’autenticità è fondamentale per un artista e ciò include anche l’accettazione della propria identità regionale.

L’identità artistica e la discesa nell’isolamento

Montanini ha suscitato ulteriore interesse con le sue riflessioni sulla natura del successo e dell’arte. “L’arte ha bisogno di sofferenza, di disagio. Io voglio empatizzare col disagio di un artista, mi sento meno solo”, ha dichiarato. Qui si addentra in un’analisi del percorso di molti artisti, che spesso sviluppano il loro talento in situazioni di difficoltà, alimentati dalla fame di successo e dalla necessità di esprimere le proprie emozioni. Secondo Montanini, questo disagio è parte integrante del processo creativo.

Tuttavia, l’artista sottolinea che una volta che si raggiunge un certo livello di successo, così come la ricchezza, si corre il rischio di perdere il contatto con la propria umanità e con il pubblico. “Quando stai all’inizio e hai fame, non ti frega un cazzo dei soldi. Poi quando vivi nell’Olimpo e non più con la gente, isolato da tutti, non sai più di cosa parlare”, ha commentato. Questa trasformazione, secondo Montanini, può portare a una perdita di autenticità e di connessione con le vere esperienze della vita.

Riflessioni sulle origini e sulla carriera

Nel tirare le somme, Montanini sembra porre l’accento sull’importanza di rimanere saldi alle proprie origini, specialmente in un campo competitivo come quello della comicità. La sua critica a Neri Marcorè va quindi oltre un semplice confronto fra artisti, diventando un manifesto della necessità di riconoscere e celebrare la propria identità culturale. “Cosa ti piace di Marcorè? Dimmi un suo film”, ha provocatoriamente chiesto Montanini a chi si dichiarava fan dell’attore, evidenziando un apparente divario tra l’immagine pubblica e il contenuto artistico.

Montanini chiude il suo intervento ribadendo la sua determinazione nel mantenere una connessione autentica con il pubblico e le sue esperienze. Pur non ambendo a diventare “straricco”, l’artista riflette su come il vero valore della comicità si trovi nella capacità di raccontare e condividere storie intime, con uno sguardo critico e sincero sulla condizione umana.