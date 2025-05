Giancarlo Esposito tra gli ospiti d’onore della terza edizione di COMICON Bergamo 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

COMICON Bergamo si prepara a ospitare una delle manifestazioni più attese del panorama della cultura pop in Italia. La terza edizione del festival, che si svolgerà alla Fiera di Bergamo dal 20 al 22 giugno 2025, vedrà la partecipazione di Giancarlo Esposito, noto per i suoi ruoli iconici in serie di successo come “Breaking Bad” e “The Mandalorian“. L’evento, organizzato in collaborazione con Promoberg, promette di attrarre appassionati di anime, videogiochi e letteratura, offrendo un ricco programma di incontri e attività.

Giancarlo Esposito: un attore di fama mondiale

Giancarlo Esposito è un attore e produttore statunitense di origini danesi e italiane, nato a Copenaghen. La sua carriera è caratterizzata da interpretazioni memorabili, in particolare nel ruolo di Gustavo Fring, il temuto re del narcotraffico nella serie “Breaking Bad“. Questo personaggio ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, portandolo a diventare uno dei villain più apprezzati della televisione. Esposito ha ripreso il suo ruolo anche nel prequel “Better Call Saul“, consolidando ulteriormente la sua reputazione.

Oltre a “Breaking Bad“, Esposito ha interpretato Stan Edgar nella serie “The Boys” e Moff Gideon in “The Mandalorian“. Recentemente, ha fatto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe con il ruolo di Seth Voelker/Sidewinder nel film “Captain America: Brave New World“. Durante COMICON Bergamo, Esposito parteciperà a un panel dedicato alla sua carriera e avrà l’opportunità di incontrare i fan in un meet&greet, offrendo un’esperienza unica ai suoi ammiratori.

Ospiti internazionali: un viaggio tra anime e videogiochi

Il festival non si limita a Esposito, ma presenta anche una serie di ospiti di grande rilievo. Tra questi, spicca Shinji Hosoe, un leggendario compositore giapponese noto per le sue colonne sonore nel mondo dei videogiochi. Conosciuto anche con i nomi di Megaten e Sampling Masters MEGA, Hosoe ha rivoluzionato il suono dei videogiochi, passando dal synthpop e dal progressive rock degli anni ’80 a sonorità techno e rave negli anni ’90. La sua musica ha accompagnato titoli iconici come “Ridge Racer“, “Tekken” e “Street Fighter EX“.

Durante COMICON Bergamo, Hosoe animerà il Main Stage con un dj set imperdibile, presentando brani tratti dall’universo videoludico. Inoltre, parteciperà a due talk, uno dedicato ai giochi picchiaduro e l’altro sul legame tra musica e videogiochi, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di approfondire questi temi.

Harry Potter e fumetti: un programma variegato

Il festival accoglierà anche Thomas Taylor, illustratore e scrittore per ragazzi, noto per aver creato la copertina della prima edizione britannica di “Harry Potter e la Pietra Filosofale“. Taylor, che ha recentemente attirato l’attenzione dei fan a COMICON Napoli, porterà a Bergamo la sua esperienza e il suo talento, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale. È anche autore della serie di romanzi “Malamander“, che ha riscosso un buon successo tra i lettori più giovani.

Un altro ospite di rilievo è Filipe Andrade, fumettista e visual artist portoghese, che ha collaborato con importanti case editrici come BOOM! Studios, Marvel e Riot Games. Andrade è stato premiato con un Hugo Award per il suo lavoro su “Cyberpunk 2077: Big City Dreams” e ha recentemente pubblicato “Rare Flavours“, realizzato insieme a Ram V. La sua presenza arricchirà ulteriormente il programma di COMICON Bergamo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire il mondo del fumetto e dell’arte visiva.

COMICON Bergamo 2025 si preannuncia quindi come un evento imperdibile per gli appassionati di cultura pop, con una line-up di ospiti di eccezione e un programma ricco di attività e incontri.

