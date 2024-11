Giada Desideri torna nel cast di Un posto al sole: il suo viaggio tra carriera e vita personale

Giada Desideri riprende il suo ruolo di Claudia Costa in Un posto al sole, la celebre soap opera italiana che ha appassionato il pubblico dal 1996. Dopo un lungo periodo di assenza, l’attrice racconta il suo ritorno e riflette su un percorso di vita caratterizzato da scelte professionali e familiari. La rinascita artistica avviene in un contesto familiare solido, accanto a Luca Ward, attore e doppiatore, con cui ha costruito una vita insieme, sviluppando un equilibrio tra professione e maternità.

Il ritorno a Un posto al sole

Giada Desideri, dopo quasi un decennio lontana dalla televisione, è tornata a riabbracciare il suo personaggio di Claudia Costa in Un posto al sole. L’attrice ha rivelato in un’intervista quanto per lei sia stato significativo il ritorno nella soap che le ha regalato grande popolarità. Desideri riconosce che, per diversi anni, non ha ricevuto proposte lavorative e il suo ritorno in Rai rappresenta una vera e propria rinascita artistica.

“È come lavorare a casa”, dichiara, sottolineando il legame speciale che ha con il cast e il team di produzione. Conosce a menadito ogni angolo dello studio di Napoli, la città dove ha trascorso momenti preziosi della sua vita. L’attrice ha anche evidenziato quanto sia difficile rientrare nel mondo dello spettacolo dopo un lungo periodo di assenza, dove i cambiamenti sono repentini e la concorrenza si rinnova continuamente. Ammette che ci sono molti giovani talenti emergenti, a volte più attraenti e freschi. Tuttavia, Giada si sente realizzata, sia professionalmente che umanamente, grazie al supporto ricevuto e alla consapevolezza del suo percorso.

La vita con Luca Ward e la famiglia

Giada Desideri e Luca Ward, anche lui conosciuto nel panorama artistico italiano, si sono uniti in matrimonio dopo ben sette anni di convivenza e la nascita di due figli. La loro relazione è caratterizzata da un forte legame e da una condivisione di valori familiari. Desideri ha chiarito di non considerare il suo tempo dedicato alla famiglia come un sacrificio, ma piuttosto come una scelta naturale.

“Ho sempre avuto un istinto materno molto forte”, ha affermato, spiegando che non ha mai avvertito il bisogno di esprimere rimpianti per aver messo da parte la carriera. Durante gli anni di attività di Luca Ward nel teatro e nei musical, significa che Giada ha spesso svolto il ruolo di entrambi i genitori. Questo equilibrio tra lavoro e vita familiare ha portato a una riflessione gratificante: guardando i figli crescere, riconosce il valore dell’impegno che entrambi hanno posto nella loro educazione.

Sogni di un progetto insieme

Tra i sogni e le ambizioni future, Desideri ha accennato all’idea di collaborare artisticamente con Luca Ward. “Sarebbe meraviglioso e divertente realizzare qualcosa insieme a teatro”, ha affermato. Con un futuro ancora tutto da scrivere, Giada attende il momento in cui i figli saranno più grandi per poter intraprendere insieme progetti professionali. L’armonia della loro relazione si riflette anche nella voglia di condividere il palcoscenico, portando avanti valori e passioni comuni.

Il ritorno di Giada Desideri a Un posto al sole non è solo un ritorno alle origini, ma rappresenta anche un nuovo inizio, ricco di esperienze e pronto a scrivere nuovi capitoli nella sua vita personale e professionale.