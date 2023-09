“Ghost”: la scena del vaso è diventata un simbolo per molte citazioni

Ghost è un film del 1990 diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Ottenne un enorme successo di pubblico, vincendo tra l’altro 2 Oscar, uno per la miglior sceneggiatura originale e l’altro per la miglior attrice non protagonista, andato a Whoopi Goldberg. La pellicola ottenne una nomination all’Oscar anche per il miglior film, il miglior montaggio e la miglior colonna sonora, firmata da Maurice Jarre. ll film fu un inaspettato ed enorme successo al botteghino. Ha incassato circa $ 506 milioni in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena $ 22 milioni.

Ghost, la trama

Sam e Molly sono fidanzati e prossimi a sposarsi ma un giorno il loro idillio d’amore viene brutalmente infranto. Durante un tentativo di rapina lui viene infatti ucciso. A Sam viene concesso di restare sulla terra in forma di fantasma per sistemare gli affari rimasti in sospeso e per poter restare accanto all’amata, nel tentativo di proteggerla. Molly infatti è nel mirino di colui che l’ha uccisa. Sam per cercare di avvisarla non può far altro che rivolgersi alla sensitiva Oda Mae Brown, che riesce incredibilmente a interagire con lui. Nel frattempo Molly riceve la corte di Carl Bruner, collega di Sam che cela un segreto.

La famosa scena del film

Ghost contiene una delle scene d’amore più belle di sempre dei film usciti al cinema. Basta ascoltare la fantastica Unchained Melody per rievocare la scena in cui i due protagonisti si trovano a lavorare insieme, congiunti uno all’altra, al vaso di argilla che diventerà simbolo di tante citazioni, richiami, parodie. La scena del vaso di Ghost è uno di cui momenti d’amore indimenticabili nei film e nella storia del Cinema. Qui di seguito la famosa scena del film, sicurmanete una delle più iconiche.