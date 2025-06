Georgia Mos torna sulla scena musicale con due nuovi singoli e un tour estivo in arrivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Georgia Mos, una delle DJ e producer più influenti d’Italia, è pronta a conquistare nuovamente il pubblico con i suoi ultimi singoli, ‘Empty‘ e ‘Ain’t no sunshine‘. Queste due tracce, già disponibili su tutte le piattaforme digitali, segnano un ritorno atteso per l’artista, che si prepara anche a intraprendere il ‘Georgia Mos summer tour‘, un evento che la porterà a esibirsi nei principali club e festival in Italia e in Europa.

I nuovi singoli: ‘Empty’ e ‘Ain’t no sunshine’

Georgia Mos esprime la sua gioia per il ritorno sulla scena musicale con queste due nuove produzioni. “Sono davvero contenta di tornare in musica con questi due nuovi singoli”, afferma l’artista. ‘Empty‘ e ‘Ain’t no sunshine‘ rappresentano due aspetti distintivi della sua personalità artistica, riflettendo la grinta e la positività che la caratterizzano. ‘Empty‘ è una traccia che affronta il contrasto emotivo di voler ballare anche nei momenti di tristezza. Con beat profondi, percussioni afro e un groove avvolgente, la canzone riesce a trasmettere una sensazione di malinconia mescolata a potenza, grazie anche all’uso di synth minimali.

‘Ain’t no sunshine‘, invece, è una reinterpretazione di un classico senza tempo. Il brano originale di Bill Withers viene rivisitato in chiave Afro House, con un tocco elettronico che ne esalta l’eleganza. Questa versione, pur mantenendo il calore del soul, si adatta perfettamente al contesto club-friendly, fondendo la ritualità del ritmo africano con l’essenza del brano originale.

Successo immediato nelle classifiche

Entrambi i singoli hanno già riscosso un notevole successo nelle classifiche musicali. ‘Empty‘ è entrata subito nella top 100 della classifica elettronica di Beatport, mentre ‘Ain’t no sunshine‘ ha visto una costante ascesa, posizionandosi nella top 5 della classifica dance/pop. Questi risultati non solo testimoniano la qualità delle produzioni, ma segnano anche l’inizio di una nuova stagione artistica per Georgia Mos, che si prepara a regalare al pubblico un’estate ricca di musica e vibrazioni positive.

Il tour estivo e l’attesa per la terza release

Il ‘Georgia Mos summer tour‘ si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica dance e house. L’artista sarà protagonista di numerosi eventi nei club e festival più rinomati d’Italia e d’Europa, portando la sua energia e il suo stile unico sul palco. Inoltre, Georgia Mos ha in serbo una sorpresa per i suoi fan: l’annuncio di una terza release, una banger hit che promette di far ballare il pubblico nel cuore dell’estate. Questa attesa aggiuntiva aumenta l’eccitazione intorno alla sua musica e al suo tour, rendendo il 2025 un anno di grande fermento per l’artista.

Georgia Mos continua a dimostrare di essere una figura centrale nella scena musicale, capace di innovare e sorprendere con ogni nuova produzione. Con i suoi ultimi singoli e il tour imminente, l’artista è pronta a far ballare il pubblico e a lasciare un segno indelebile nel panorama musicale contemporaneo.

