Gardaland annuncia Animal Treasure Island: una rivoluzionaria attrazione per il 2025

In occasione del suo 50esimo anniversario, Gardaland ha svelato una sorpresa straordinaria che promette di ridefinire l’universo delle esperienze di intrattenimento. Il famoso parco divertimenti italiano ha rivelato l’arrivo di “Animal Treasure Island”, una water dark ride sotterranea di ben 6.000 metri quadrati. Questa novità, progettata da Merlin Magic Making, non solo pone Gardaland come pioniere in Italia, ma costituisce un progetto ambizioso destinato a un pubblico internazionale. Con un investimento di circa 10 milioni di euro, l’attrazione offrirà agli ospiti momenti indimenticabili e una trama avvincente centrata su una caccia al tesoro.

Un’attrazione senza precedenti: la water dark ride

Animal Treasure Island avrà la forma di una water dark ride, una tipologia di attrazione incentrata su un percorso sotterraneo dove elementi acquatici e narrazioni immersive si fondono per creare un’esperienza affascinante. Questa attrazione rappresenta un’importante innovazione nel panorama delle attrazioni per parchi tematici, utilizzando tecniche avanzate di storytelling per coinvolgere il pubblico in un’avventura che esplora il conflitto perpetuo tra il bene e il male.

L’idea di una water dark ride non è solo un omaggio ai classici del genere, ma un tentativo di ridefinire le aspettative dei visitatori, mescolando il brivido delle giostre con l’incanto dei racconti fantastici. I visitatori saranno guidati in un ambiente sotterraneo magico, dove ogni dettaglio scenico è progettato per immergerli completamente nel racconto. La preparazione e la progettazione dietro questa attrazione coinvolgono un team di esperti e artisti, dedicati a trasformare idee creative in realtà tangibili.

Temi di lotta e avventura

L’attrazione non si limita a offrire una corsa emozionante, ma inserisce anche una trama profonda e tematiche universali, come la lotta tra il bene e il male, che ha affascinato generazioni. Attraverso la caccia al tesoro che i partecipanti vivranno, i visitatori saranno incoraggiati a esplorare, cercare indizi e scoprire segreti nascosti, rendendo ogni viaggio unico e personale.

Gardaland, nota per la sua capacità di innovare e attrarre famiglie e visitatori di tutte le età, ha scelto di investire in una narrativa che trascende i confini del semplice intrattenimento. Animal Treasure Island intende rendere ognuno un protagonista della propria avventura, un elemento fondamentale che, senza dubbio, attirerà sia nuovi visitatori che appassionati di lunga data.

Un investimento per il futuro del parco

Con un esborso di circa 10 milioni di euro, la creazione di Animal Treasure Island è parte di un investimento globale mirato a restituire al pubblico esperienze sempre più straordinarie. Gardaland si posiziona così non solo come un parco divertimenti, ma come un’icona del turismo italiano, un luogo dove la fantasia si fonde con l’innovazione tecnica.

Investire in nuove attrazioni è fondamentale per mantenere la competitività nel settore dei parchi tematici, e Gardaland sta dimostrando di essere all’avanguardia in questo senso. L’arrivo di Animal Treasure Island sarà un momento storico per il parco, che celebrerà il suo leggendario passato mentre guarda al futuro, pronto ad attrarre e sorprendere con esperienze indimenticabili.

In attesa dell’inaugurazione nel 2025, i visitatori possono già iniziare a sognare questa nuova avventura, che si profila come uno degli eventi più attesi del panorama del divertimento in Italia e oltre.