Cinecittà World: Un’Avventura Cinematografica per le Festività del 25 Aprile e 1 Maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Cinecittà World, il parco divertimenti dedicato al cinema e alla televisione situato a Roma, si prepara a festeggiare le festività del 25 aprile e del 1 maggio con un programma ricco di eventi e attrazioni. Durante questi giorni, i visitatori potranno godere di spettacoli dal vivo, aree tematiche, set iconici e esperienze uniche, rendendo il loro soggiorno nella Capitale indimenticabile.

Le attrazioni del parco

Il parco offre una vasta gamma di attività per tutti i gusti e le età. Tra le attrazioni principali spicca “Inferno”, una montagna russa indoor ispirata all’opera di Dante Alighieri, che promette un’esperienza adrenalinica. I visitatori possono anche provare “Volarium”, il primo cinema volante in Italia, che offre un viaggio emozionante sui tetti della Firenze rinascimentale. Non mancano le emozioni forti con “Altair”, una montagna russa con inversioni da record, e “Aktium”, un water ride che conduce a un’avventura nel selvaggio Far West, il tutto accompagnato dalle celebri musiche di Ennio Morricone. Per gli appassionati di dinosauri, “Jurassic War” offre un incontro ravvicinato con creature preistoriche.

In aggiunta, il Cinetour ospiterà una mostra esclusiva che celebra i dieci anni di Cinecittà World. I visitatori potranno ammirare statue iconiche di film famosi come “E.T.”, “Cleopatra” e “King Kong”, insieme ai bozzetti originali di Dante Ferretti, tre volte premio Oscar per le sue scenografie. Il percorso espositivo, ambientato nel Tempio di Erode, scenografia originale del film “The Young Messiah”, offre un viaggio attraverso la storia del cinema, arricchito da video, disegni e progetti originali.

Spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche

Cinecittà World si distingue anche per la sua offerta di spettacoli dal vivo. Tra questi, “Incanto” presenta danzatori acrobati che eseguono coreografie aeree ispirate a film iconici come “Spider-Man”, “Avengers”, “Frozen” e “Harry Potter”. Un’altra attrazione molto attesa è “Scuola di Polizia”, uno stunt show che torna con una nuova versione ricca di inseguimenti mozzafiato e acrobazie spettacolari.

Durante le festività, Roma World offrirà un’esperienza unica di viaggio nel tempo, permettendo ai visitatori di immergersi nella vita degli antichi romani. Gli ospiti saranno accolti in un autentico villaggio dell’epoca, dove potranno indossare tuniche e abiti tipici, cimentarsi nel tiro con l’arco, realizzare mosaici e persino diventare falconieri per un giorno. L’arena ospiterà uno spettacolo di gladiatori, riportando in vita le sfide dell’antichità, mentre nel cielo si svolgerà un emozionante show di falconeria.

Attività per tutte le età e gastronomia tematica

Il parco offre anche una varietà di attività adatte a tutte le età, dal mercato dell’epoca al tour botanico, ricreando l’atmosfera di duemila anni fa. Gli appassionati di cinema potranno partecipare al “Tour di Ben Hur”, visitando il set della leggendaria corsa delle bighe, una delle scene più iconiche della storia del cinema, che ha vinto ben 11 Oscar.

Per chi desidera assaporare i piatti tipici dell’epoca, la Taberna propone un pranzo a tema con ricette ispirate alla cucina dell’antica Roma. Questa offerta gastronomica rappresenta un perfetto connubio tra gusto e storia, permettendo a famiglie e amici di festeggiare in modo originale e coinvolgente, immersi nel verde del parco.

Cinecittà World si prepara a offrire un’esperienza indimenticabile, combinando divertimento, cultura e storia in un’unica location.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!