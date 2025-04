Carl Brave: il ritorno con ‘Notti Brave Amarcord’ e i sogni di Sanremo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un nuovo album e un singolo estivo

Il nuovo lavoro di Carl Brave, composto da tredici tracce, segna un importante ritorno sulla scena musicale dopo due anni di assenza. Il primo singolo estratto, ‘Morto a galla‘, ha già catturato l’attenzione del pubblico e rappresenta solo un assaggio di ciò che l’album ha da offrire. Brave descrive il suo nuovo progetto come un’opera profondamente personale, un racconto della sua vita e delle sue esperienze. “Questo album sono tutto io, è iper autobiografico”, afferma l’artista, sottolineando la sua intenzione di esprimere la propria autenticità attraverso la musica.

‘Notti Brave Amarcord‘ rappresenta per Brave un nuovo inizio, un ritorno alla genuinità e alla spontaneità che caratterizzavano i suoi esordi. “Ho mischiato le carte e sono andato ‘de panza’”, spiega, evidenziando la sua scelta di scrivere senza regole e di abbracciare un approccio creativo più libero. La presenza di cori nei ritornelli arricchisce ulteriormente il progetto, rendendo omaggio alle persone che hanno influenzato la sua vita e la sua musica.

Collaborazioni e nuove sonorità

Un aspetto interessante di questo album è l’assenza di featuring, una scelta che Brave giustifica con la volontà di raccontare la propria storia in modo diretto e personale. “Questo è un po’ il mio libro, è il mio racconto e andava scritto nel mio linguaggio e nel mio stile”, afferma. Tuttavia, nella versione digitale dell’album è presente un brano esclusivo, ‘Perfect‘, in collaborazione con Sarah Toscano. Questo singolo si distingue per il suo tono allegro e spensierato, offrendo un contrasto con il resto dell’album.

Brave ha seguito con interesse il percorso artistico di Toscano, apprezzando il suo talento e la sua freschezza. “Volevo una pischella fresh, allegra. E lei era perfetta”, commenta l’artista, evidenziando l’importanza di scegliere collaboratori che rispecchiano la propria visione musicale. Con ‘Perfect‘, Brave spera di creare un tormentone estivo, un obiettivo che ha sempre perseguito nella sua carriera.

Roma come fonte d’ispirazione

La città di Roma gioca un ruolo fondamentale nella musica di Carl Brave. L’artista non ha mai pensato di abbandonare la sua città natale, nonostante i frequenti viaggi. “Mi piace l’atmosfera di questa città. È sicuramente il posto con più ispirazione”, afferma. La complessità di Roma, con le sue contraddizioni e la sua storia, si riflette nei testi e nelle melodie delle sue canzoni.

Brave affronta anche il tema dei testi rap, spesso criticati per i loro contenuti violenti. “Chi non è dentro al genere non capisce che testi sessisti, violenti, ecc. sono parte del gioco”, spiega, sottolineando che la musica non deve necessariamente educare, ma piuttosto esprimere emozioni e raccontare storie. Secondo lui, la responsabilità di educare spetta a genitori, scuole e istituzioni, mentre l’artista deve sentirsi libero di esplorare vari temi e stili.

Progetti futuri e live in arrivo

Carl Brave si prepara a tornare sul palco con il ‘Notti Brave Amarcord Tour 2025‘, che partirà il 16 ottobre da Napoli e toccherà diverse città italiane, tra cui Milano e Roma. L’artista si sente pronto per affrontare nuove sfide, incluso un possibile concerto allo stadio Olimpico. “Se succede mi preparo per bene”, afferma, mostrando la sua determinazione e il suo impegno nel prepararsi per eventi di grande portata.

Oltre alla musica, Brave nutre una grande passione per il basket, seguendo con interesse l’NBA e giocando regolarmente. La sua fede calcistica è per la Roma, ma si dimostra scaramantico riguardo alla Champions League, preferendo non fare previsioni. Con un mix di musica e sport, Carl Brave continua a sorprendere e a ispirare il suo pubblico, mantenendo viva la sua autenticità e il suo legame con la città di Roma.

