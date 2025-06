Gala di solidarietà al Museo Nazionale Etrusco: una serata per combattere l’HIV

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, a Roma, ha ospitato un evento di grande rilevanza sociale, il Charity Dinner organizzato da Anlaids Lazio. La serata ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del mondo del cinema e dello spettacolo, tutti uniti per sostenere la lotta contro l’HIV. L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione e promuovere la prevenzione e l’informazione riguardo a questa malattia.

Un inizio carico di significato

La serata è stata inaugurata dal presidente di Anlaids Lazio, Gianluca De Marchi, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione nella lotta contro l’HIV. Accanto a lui, Nunzia De Girolamo ha condiviso un messaggio forte e chiaro: «In Italia ci sono ancora 9.000 persone che convivono con il virus senza saperlo». Queste parole hanno messo in evidenza la necessità di abbattere lo stigma associato a questa malattia, un tema cruciale per migliorare la vita di chi è affetto dal virus. La De Girolamo ha esortato tutti i presenti a impegnarsi per una maggiore informazione e consapevolezza, elementi essenziali per combattere l’ignoranza e la paura che circondano l’HIV.

Momenti di emozione e musica

Uno dei punti salienti della serata è stata la performance di Giuliano Sangiorgi, il noto cantante dei Negramaro. Accompagnato dal sax di Raffaele Casarano, Sangiorgi ha regalato al pubblico un’esibizione emozionante, capace di toccare il cuore di tutti i presenti. La musica ha creato un’atmosfera magica, contribuendo a rendere l’evento ancora più memorabile. La combinazione di arte e impegno sociale ha dimostrato come la cultura possa essere un potente alleato nella lotta contro le malattie e le ingiustizie.

Un messaggio di speranza

Il gran finale della serata ha visto un toccante omaggio al celebre bacio tra Fernando Aiuti e Rosaria Iardino, un simbolo della battaglia contro l’ignoranza e la paura legate all’HIV. Questo gesto ha rappresentato un forte messaggio di speranza e solidarietà, sottolineando l’importanza della consapevolezza nella lotta contro il virus. «L’unica cosa che deve essere contagiosa è la consapevolezza», è stata la frase che ha chiuso la serata, lasciando un segno profondo nei cuori di tutti i partecipanti. L’evento, pur essendo un gala di alto profilo, ha mantenuto un forte legame con la realtà e ha ribadito l’importanza di combattere l’indifferenza verso le problematiche sociali.

L’evento si è svolto il 13 giugno 2025, un momento significativo per riflettere sull’importanza della solidarietà e della sensibilizzazione nella lotta contro l’HIV.

