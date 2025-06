Gabry Ponte: La storia di un DJ che ha cambiato il volto della musica negli anni ’90

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gabry Ponte, uno dei DJ più celebri a livello mondiale, ha tracciato un percorso musicale che ha influenzato intere generazioni. La sua autobiografia, “Dance & Love – La mia musica, la mia vita“, pubblicata il 3 giugno 2025 da Rizzoli, offre uno sguardo intimo sulla sua vita e sulla sua carriera, rivelando come tutto sia iniziato quando aveva solo 11 anni. Attraverso aneddoti e riflessioni, Ponte racconta il suo viaggio, dalle prime esperienze con la musica fino al successo internazionale.

L’inizio di un sogno: la passione per la musica

Gabry Ponte ricorda il momento in cui tutto ha avuto inizio: un’estate del 1984 in Sardegna, quando un amico gli mostrò una piccola consolle con giradischi e mixer. Questo incontro ha segnato l’inizio di una carriera che lo avrebbe portato a diventare un’icona della musica dance. La sua passione per il mixaggio si è sviluppata nella sua cameretta, dove ha trascorso ore a sperimentare e a creare. Con il tempo, il suo talento è emerso, portandolo a collaborare con gruppi come gli Eiffel 65 e a lavorare per Radio Deejay, un traguardo che ha sempre sognato.

Ponte descrive il suo percorso come un effetto domino, dove ogni successo ha aperto la strada a nuove opportunità. I concerti nei palazzetti affollati sono diventati una realtà, e il suo nome è diventato sinonimo di musica dance. La sua autobiografia non è solo una cronaca della sua carriera, ma anche un viaggio attraverso i ricordi che hanno plasmato la sua vita.

I ricordi che segnano: la perdita della madre

Uno dei momenti più significativi della vita di Gabry Ponte è stata la morte improvvisa di sua madre, avvenuta quando era ancora un bambino. Questo evento ha avuto un impatto profondo su di lui, influenzando il suo carattere e il suo modo di affrontare la vita. Ponte riflette su come la perdita abbia cambiato la sua percezione del mondo e delle relazioni. Da piccolo, non riusciva a comprendere le ragioni dietro i suoi comportamenti, come l’aggressività o l’introversione. Crescendo, ha iniziato a capire che molte delle sue reazioni erano collegate a quel trauma.

La figura di suo padre, rimasto vedovo con due figli, emerge come un esempio di resilienza. Gabry sottolinea l’importanza del supporto che ha ricevuto da lui, che ha fatto del suo meglio per garantire un ambiente amorevole e stabile. Nonostante le difficoltà, il padre è riuscito a trasmettere valori fondamentali, come la dedizione e l’impegno, che hanno influenzato profondamente la vita di Gabry.

La paternità e il cambiamento personale

Diventare padre ha rappresentato per Gabry Ponte un momento di svolta. La nascita di sua figlia ha chiuso un cerchio nella sua vita, permettendogli di affrontare e mitigare il dolore legato alla perdita della madre. La paternità ha portato una nuova dimensione al suo tempo, facendogli comprendere l’importanza di organizzarsi e di trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale. Gabry esprime la sua felicità nel diventare genitore, sottolineando come questa esperienza gli abbia dato una nuova prospettiva.

Tuttavia, la vita da DJ continua a essere frenetica e impegnativa. Ponte riconosce che il suo lavoro ha richiesto sacrifici, in particolare per quanto riguarda la sua vita sociale. Per anni, i weekend sono stati dedicati esclusivamente alla musica, lasciando poco spazio per relazioni al di fuori del lavoro. Nonostante ciò, non si è mai pentito delle sue scelte. Per lui, ogni sacrificio è stato un passo verso la realizzazione del suo sogno.

Il futuro della carriera di DJ

Gabry Ponte si trova a riflettere sul futuro della sua carriera. Non ha mai pensato a un termine per il suo lavoro, osservando DJ più anziani che continuano a esibirsi con passione. La chiave, secondo lui, è mantenere la dignità e la gioia nel fare ciò che ama. Ponte si interroga su quanto tempo ancora vorrà continuare a suonare, ma finché si sentirà a suo agio in consolle, non ha intenzione di fermarsi.

La sua carriera è un esempio di come la passione e la dedizione possano portare a risultati straordinari. Gabry Ponte continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale, ispirando nuove generazioni di artisti e DJ. La sua storia è un viaggio che dimostra come la musica possa essere una forma di espressione e di guarigione, capace di unire le persone e di creare legami duraturi.

