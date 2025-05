Gabriella Greison porta in scena ‘Dove tutto può accadere’ al Teatro Comunale di Gonzaga

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Gabriella Greison, nota fisica, scrittrice e attrice, è pronta a debuttare domani al Teatro Comunale di Gonzaga, situato nella provincia di Mantova, con il suo nuovo spettacolo intitolato ‘Dove tutto può accadere‘. Questa performance rappresenta un viaggio affascinante nella mente di Paul Dirac, un fisico che ha saputo tradurre le complessità dell’universo in una formula di straordinaria bellezza. Dirac, insignito del Premio Nobel nel 1933, è considerato uno dei pionieri della meccanica quantistica. La sua genialità, unita a una personalità solitaria e anticonvenzionale, ha dato vita a un’equazione che continua a influenzare la ricerca scientifica e le tecnologie moderne. Lo spettacolo di Greison si propone come un omaggio all’immaginazione, al coraggio di sognare e alla libertà di esprimere se stessi.

Un viaggio nella Londra degli anni ‘60 e ‘70‘

Ambientato nella vibrante Londra degli anni ‘60 e ‘70‘, ‘Dove tutto può accadere‘ si muove tra arte, cinema e la rivoluzione musicale di quel periodo. La narrazione si intreccia con le melodie iconiche dei Beatles, mentre il pensiero di Dirac si sviluppa in un silenzio carico di significato. In questo contesto, la storia di un uomo immerso nella quiete delle sue formule si intreccia con quella di una figlia in cerca di risposte. La bellezza, l’intuizione e l’equilibrio delicato tra ciò che può essere spiegato e ciò che può solo essere percepito sono al centro di questo racconto. Gabriella Greison, come in tutte le sue opere, riesce a coniugare il rigore scientifico con una narrazione emozionante, creando un’esperienza teatrale unica.

Per prepararsi a questo spettacolo, Greison ha intrapreso un viaggio nei luoghi significativi della vita di Dirac, raccogliendo frammenti di memoria e momenti di vita quotidiana. Questi elementi sono stati sapientemente intrecciati per dar vita a una trama che è sia intima che universale, permettendo al pubblico di immergersi completamente nella storia.

La colonna sonora e la regia

Ad arricchire la performance, la chitarra elettrica di Luca Pasqua offre una reinterpretazione potente e delicata delle sonorità dei Beatles, creando un’atmosfera musicale vibrante e coinvolgente. La regia è affidata ad Alessandro Spadari, un artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Brera, che riesce a plasmare la scena come se fosse un quadro in movimento. La sua visione artistica contribuisce a rendere lo spettacolo un’esperienza multisensoriale, dove la musica e la narrazione si fondono in un’unica espressione creativa.

‘Dove tutto può accadere‘ non è solo uno spettacolo teatrale, ma anche un’opera che accompagna l’uscita del tredicesimo libro di Gabriella Greison, pubblicato da Mondadori e disponibile in libreria dall’8 aprile. Questo romanzo, nato dalla stessa ispirazione creativa dello spettacolo, invita i lettori a prendersi cura dei propri sogni e a riconoscere la scintilla interiore che li anima. La narrazione si collega al celebre paradosso del gatto di Schrödinger, suggerendo che, in un’epoca dominata dalla tecnologia e dall’informazione, la fisica quantistica possa fungere da bussola esistenziale.

Un messaggio di speranza e libertà

Gabriella Greison, attraverso il suo lavoro, riporta al centro del dibattito l’importanza del pensiero critico e dell’immaginazione. In un mondo in cui la tecnologia sembra dominare ogni aspetto della vita quotidiana, il suo messaggio è chiaro: quando ci si affida alla bellezza e alla creatività, tutto può accadere. ‘Dove tutto può accadere‘ si propone quindi come un invito a esplorare le possibilità infinite che la vita offre, incoraggiando il pubblico a sognare e a perseguire le proprie aspirazioni.

