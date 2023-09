“Frozen – Il regno di ghiaccio”: ecco la scena più famosa del film e una delle più belle della Disney

Frozen – Il regno di ghiaccio è un film d’animazione del 2013 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee. La pellicola è prodotta dalla Walt Disney Animation Studios. Alla sua uscita si è imposto come il film d’animazione con maggiore incasso nella storia del cinema con 1 280 802 282 dollari per poi essere surclassato solo dal suo sequel, Frozen II – Il segreto di Arendelle nel 2019.. Acclamato sia dalla critica che dal pubblico, la pellicola ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui 2 premi Oscar, miglior film d’animazione e miglior canzone. Il film ha avuto un ottimo riscontro da parte della critica, ricevendo elogi per le animazioni, la sceneggiatura, le tematiche, le musiche e la recitazione.

Frozen – Il regno di ghiaccio, la trama

Nell’immaginario regno di Arendelle, situato su un fiordo, vivono due sorelle unite da un grande affetto. Un giorno, però, il magico potere di Elsa di comandare la neve e il ghiaccio per poco non uccide la più piccola Anna. Cresciuta nel dolore di quel ricordo, Elsa chiude le porte del palazzo e allontana da sé l’amata sorella per lunghi anni, fino al giorno della sua incoronazione a regina. Ma ancora una volta l’emozione prevale, scatena la magia e fa piombare il regno in un inverno senza fine. Sarà Anna, con l’aiuto del nuovo amico Kristoff e della sua renna Sven, a mettersi alla ricerca di Elsa, fuggita lontano da tutti, per chiederle di tornare e portare l’atteso disgelo.

La famosa scena del film

Tra le scene Disney più belle troviamo sicuramente la scena più famosa di Frozen. La regina Elsa canta sulle note di Let it Go (All’alba sorgerò in italiano), premio Oscar come Miglior Canzone e brano di successo ancora oggi. Let It Go ha generato un vero e proprio fenomeno su YouTube con innumerevoli cover e parodie. Qui di seguito la famosa scena del film.