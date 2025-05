Francesco Renga annulla le prime date del tour estivo a causa di problemi di salute

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Francesco Renga, uno dei cantanti più amati della musica italiana, ha annunciato l’annullamento delle prime due date del suo tour estivo “AngeloVenti live“. Questa decisione, comunicata attraverso il suo profilo Instagram, segna un momento inusuale nella carriera dell’artista, che vanta oltre quarant’anni di concerti e successi. La salute, come ha sottolineato Renga, deve sempre avere la priorità, e i fan stanno mostrando comprensione per la sua situazione.

La salute di Francesco Renga: bronchite e laringite virale

Francesco Renga ha rivelato di aver contratto una bronchite che si è poi evoluta in una laringite virale, costringendolo a fermarsi. Nel suo messaggio, ha espresso il dispiacere per dover annullare i concerti, sottolineando quanto sia difficile per lui deludere i suoi fan. “Ho aspettato la visita di stamattina, perché volevo assolutamente non deludere nessuno”, ha scritto, evidenziando il suo impegno e la sua dedizione verso il pubblico. L’otorino ha sconsigliato qualsiasi sforzo vocale per non compromettere ulteriormente la sua salute, portando Renga a prendere la difficile decisione di fermarsi.

Questa situazione rappresenta un duro colpo per l’artista, che ha sempre mantenuto un ritmo intenso di concerti e tour. Renga ha voluto scusarsi non solo con i fan, ma anche con i suoi musicisti e collaboratori, riconoscendo il peso della responsabilità che comporta l’annullamento di eventi tanto attesi. La sua sincerità e il suo rammarico sono stati ben accolti dai fan, che comprendono l’importanza di mettere la salute al primo posto.

Le date annullate e il futuro del tour

Le prime due date annullate riguardano i concerti programmati per il 31 maggio a Piazza Armerina e per l’1 giugno a Floridia, entrambi in Sicilia. Questi eventi erano stati attesi con entusiasmo dai fan, poiché avrebbero segnato l’inizio del tour “AngeloVenti live“, dedicato al ventesimo anniversario del brano “Angelo“, che Renga ha scritto per sua figlia Jolanda e che gli ha fruttato il successo al Festival di Sanremo nel 2005.

Se le condizioni di salute di Renga miglioreranno come previsto, il tour dovrebbe ufficialmente partire l’8 giugno a Ravarino, in provincia di Modena. Da quel momento, l’artista si esibirà in numerose città italiane, con un fitto calendario di concerti che si concluderà il 20 settembre a Terni. La programmazione prevede tappe in diverse località, offrendo ai fan l’opportunità di assistere a performance dal vivo di uno dei cantanti più iconici del panorama musicale italiano.

Rimborso per i biglietti annullati

Per coloro che avevano acquistato i biglietti per i concerti di Enna e Siracusa, l’organizzatore dell’evento, Friends and Partners, ha comunicato che sarà possibile richiedere il rimborso. Gli interessati potranno avviare la procedura il giorno successivo alla data in cui si sarebbero dovuti tenere i concerti. Questa misura è stata adottata per garantire che i fan possano recuperare il costo dei biglietti in seguito all’annullamento degli eventi.

Francesco Renga, nonostante questo imprevisto, continua a essere un punto di riferimento per i suoi sostenitori, che attendono con ansia il suo ritorno sul palco. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, rimane un esempio di passione e dedizione nella musica italiana.

