Francesco Cavestri e Willie Peyote: un Halloween di Jazz e Hip Hop al Teatro della Triennale

Francesco Cavestri, giovane pianista e compositore emergente, è pronto a incantare Milano con un evento speciale per Halloween, all’interno del prestigioso programma JAZZMI 2024. Questa rassegna, che celebra l’unione tra jazz tradizionale e innovazione, vedrà Cavestri esibirsi insieme al rapper e cantautore Willie Peyote, creando un dialogo unico tra due generi musicali apparentemente distanti. Con delle radici solide in entrambe le forme d’arte, i due artisti promettono una serata indimenticabile.

L’evento di Halloween a Milano: un appuntamento imperdibile

Il concerto di Francesco Cavestri si svolgerà il 31 ottobre alle ore 21:00 presso il Teatro della Triennale di Milano. Con già quasi tutti i biglietti venduti, l’evento è stato segnalato come uno dei più attesi di JAZZMI 2024. Questo festival offre un palcoscenico a nomi di spicco nel panorama jazz mondiale, promuovendo una visione contemporanea e innovativa del genere. Cavestri, che ha recentemente terminato un tour di successo con il progetto “IKI – Bellezza Ispiratrice”, è pronto a tornare sul palco milanese con un set che esplora i confini tra jazz, hip hop e musica elettronica.

L’esibizione di Cavestri promette di essere coinvolgente e interattiva, in quanto le sue composizioni non solo incanteranno gli ascoltatori con gli arrangiamenti pianistici ma saranno accompagnate da immagini audiovisive, arricchendo così l’esperienza multisensoriale. La presenza di Willie Peyote, noto per il suo mix di rap e rock e per le sue liriche incisive, arricchirà ulteriormente l’evento, creando uno scambio dinamico tra i due artisti.

Francesco Cavestri: innovazione e connessione tra generi

Nato nel 2003 e originario di Bologna, Francesco Cavestri è già conosciuto nel mondo musicale per la sua capacità di mescolare generi distinti. Fin dal suo debutto con l’album “Early 17”, ha dimostrato di voler andare oltre le categorizzazioni musicali, cimentandosi in un percorso che abbraccia influenze varie e a volte contrastanti, come il jazz e l’hip hop. Cavestri sostiene che “i due mondi, apparentemente divergenti, abbiano molto in comune, sia in termini di storia che di espressione artistica.”

Durante il concerto, i brani selezionati faranno da collante nella proposta musicale della serata, spaziando da composizioni originali del pianista a classici del repertorio di Willie Peyote. Non mancherà l’inatteso: i due artisti presenteranno anche un brano inedito realizzato insieme, una testimonianza della loro collaborazione e creatività condivisa.

La band dal vivo: giovani talenti sulla scena musicale

Per rendere indimenticabile la serata, Francesco Cavestri sarà accompagnato da una band di talentuosi musicisti. Riccardo Oliva al basso e Gianluca Pellerito alla batteria completeranno la formazione, rappresentando alcuni dei migliori esponenti della nuova generazione di strumentisti italiani. Con un background di collaborazioni internazionali e un’approfondita formazione classica e jazzistica, questa band contribuirà notevolmente all’atmosfera vivace e innovativa dell’esibizione.

Cavestri, parlando della sua visione musicale, afferma che “il jazz è di per sé un genere che va oltre i generi.” Con questa filosofia, l’artista invita gli ascoltatori a esplorare e vivere un’esperienza unica, che sfida le convenzioni e celebra la sperimentazione musicale. L’evento di Halloween sarà dunque una vera e propria celebrazione della fusione tra tradizione e avanguardia, un viaggio sonoro da non perdere per gli amanti della musica.