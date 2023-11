Francesca Scorsese: ecco quello che sappiamo della figlia del noto regista

Martin Scorsese è un regista, produttore cinematografico, sceneggiatore e attore statunitense con cittadinanza italiana. È considerato uno dei maggiori e più importanti registi della storia del cinema. Durante la sua relazione con la quinta moglie (Helen Schermerhorn Morris) il regista divenne padre di Francesca Scorsese, nata in data 16 novembre 1999.

Quello che sappiamo su Francesca Scorsese

Francesca oltre ad essere ovviamente erede di uno dei più grandi registi di tutti i tempi, è una giovane attrice con l’ambizione anche di dirigere. Francesca Scorsese inizia la sua carriera nel mondo del cinema come comparsa in vari film del padre, tra cui The Aviator (2004), The Departed – Il bene e il male (2006) e Hugo (2011). È però nel 2020 che ottiene il suo primo vero e proprio ruolo nella serie We Are Who We Are (2020), serie televisiva HBO firmata da Luca Guadagnino, dove interpreta il ruolo di Britney Orton. Francesca Scorsese ha rivelato che ci sono molti elementi positivi, ma anche molto negativi, nell’essere la figlia di Martin Scorsese.

La miglior cosa nell’andare verso la sua stessa professione è che ho lui. Intendo dire che, lui è il miglior insegnante, guida, e in generale mentore e in più, lui è letteralmente il mio migliore amico. Gli dico tutto. E lui mi dice più o meno tutto. E per questo viene naturale. Lui è la persona da cui vado. Ma la cosa peggiore? Mi sento come se fossi sempre legata a lui, che amo molto, però, a volte, quando cerco di creare un nome per me stessa, è veramente molto difficile perché ho letteralmente il suo nome.

Francesca nonostante il celebre cognome è molto riservata e si sa veramente poco sulla sua vita personale. La presenza di una dolce metà rimane quindi un mistero per tutti, almeno per il momento.