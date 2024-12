Francesca Michielin sarà tra le 30 protagoniste del Festival di Sanremo 2025: tutte le novità

Francesca Michielin, la talentuosa cantautrice italiana, è stata ufficialmente annunciata tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2025. L’evento musicale, che si svolgerà dal 11 al 15 febbraio in prima serata su Rai 1, sarà condotto da Carlo Conti, noto per la sua esperienza nella direzione artistica di questa celebre manifestazione. Il comunicato è stato diffuso nel corso del TG1 delle 13:30 di oggi, domenica 1 dicembre 2024, suscitando entusiasmo tra i fan e gli appassionati della musica italiana.

La carriera di Francesca Michielin

Francesca Michielin è una delle artiste più poliedriche del panorama musicale contemporaneo. Cantautrice e polistrumentista, ha pubblicato cinque album in studio che riflettono la sua crescita artistica e la sua versatilità. Nel 2022, ha celebrato dieci anni di carriera, un traguardo importante che ha segnato un momento di riflessione e innovazione. Oltre alla musica, Francesca ha intrapreso anche la carriera di scrittrice, pubblicando il suo primo romanzo “Il cuore è un organo”, e ha fatto il suo ingresso nel mondo della televisione come conduttrice di ‘X Factor’, un ritorno alle origini che l’ha vista trionfare nel 2012.

Il suo talento non si limita al solo ambito musicale; infatti, Francesca ha saputo conquistare anche il grande schermo. Con il brano ‘Nei tuoi occhi’, colonna sonora del film “Marylin ha gli occhi neri”, ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui le nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. La sua passione per la performance dal vivo l’ha portata a diverse esperienze, dalle esibizioni soliste a quelle con band, fino ai concerti nei teatri, club e festival di rilevanza nazionale.

La recente notizia della sua partecipazione a Sanremo 2025 ha suscitato grande emozione anche tra i suoi familiari. Francesca ha atteso l’annuncio nella casa dei nonni, condividendo con loro la gioia di questa nuova avventura. La reazione dei nonni, che si sono commossi per il successo della nipote, sottolinea il calore familiare che circonda l’artista.

I precedenti di Francesca Michielin a Sanremo

Non è la prima volta che Francesca Michielin calca il palco dell’Ariston. Il suo debutto risale al 2016 con il brano ‘Nessun grado di separazione’, che le ha permesso di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno. L’anno seguente, nel 2021, ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, questa volta in coppia con Fedez con il brano ‘Chiamami per nome’, un successo che ha stravolto le classifiche.

Nel 2022, si è distinta con un ruolo inedito, quello di direttrice d’orchestra per Emma, che partecipò con la canzone ‘Ogni volta è così’. Durante la serata delle cover, Francesca si esibì al fianco di Emma, interpretando ‘Baby one more time’, uno dei più iconici brani di Britney Spears. Questa esperienza l’ha vista non solo come interprete, ma anche come leader, dimostrando la sua versatilità e il suo talento.

Ora, con un bagaglio di esperienze significative e un percorso ricco di successi, Francesca Michielin si prepara a tornare sul palco di Sanremo. La sua partecipazione attesa tra i Big promette di essere un capitolo emozionante nella sua già brillante carriera musicale.