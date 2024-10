Francesca Fialdini porta in scena storie di donne straordinarie nella seconda puntata de “Le ragazze”

Il programma “Le ragazze”, condotto da Francesca Fialdini, si propone di dare voce a racconti emblematici e toccanti di donne che hanno contribuito a trasformare il panorama sociale e culturale del nostro paese. Con il debutto avvenuto la scorsa settimana, la trasmissione curata da Rai Cultura e prodotta da Pesci Combattenti torna in onda oggi, 8 ottobre, su Rai 3, dalle 21.20, con una nuova puntata ricca di aneddoti e storie da non perdere.

La storia di Brunella Tocci: una pioniera del giornalismo

La seconda puntata di “Le ragazze” inizia con il racconto di Brunella Tocci, una figura rappresentativa della cultura italiana e vincitrice di Miss Italia nel 1955. Diversamente dalle sue consorelle che hanno scelto il mondo del cinema e della moda, Brunella ha orientato la sua carriera verso il giornalismo, diventando una delle prime giornaliste di Rai negli anni ’60. Nata a Roma da genitori calabresi, il suo percorso nel mondo della comunicazione è stato segnato da determinazione e resilienza, nonostante le sfide legate al contesto maschilista dell’epoca. La sua partecipazione alla fondazione del TG2 negli anni ’70 la consacra come volto noto dell’informazione, specialmente nel campo culturale, dove ha saputo coniugare la sua passione per la scrittura con l’impegno civico. Brunella Tocci rappresenta una figura di rottura, capace di sfidare le convenzioni sociali e di porsi come esempio per le generazioni future.

Simona Marchini e Maria Bordiga: due percorsi di vita unici

Successivamente, il programma mette in luce le storie di Simona Marchini e Maria Bordiga, due donne che, crescendo negli anni ’60, hanno tracciato strade professionalmente impegnative e culturalmente significative. Simona Marchini, attrice di fama e appassionata d’arte, condivide il suo viaggio artistico, il quale ha trovato un importante spartiacque nell’incontro con Don Lurio, che ha saputo riconoscere il suo talento comico. La narrazione della sua carriera non solo riflette il mondo dello spettacolo italiano, ma sottolinea anche le relazioni umane e professionali che hanno caratterizzato la sua ascesa.

D’altro canto, Maria Bordiga racconta la sua vita come pastora in un piccolo villaggio delle Prealpi, un’esperienza che la radica fortemente nelle tradizioni locali. La sua dedizione alla produzione del formaggio Bagòss non rappresenta solo un’attività artigianale, ma è anche un modo per mantenere vive le tradizioni culturali della sua comunità, mostrando come, nonostante le difficoltà della vita rurale, esista un forte legame con il passato e le proprie origini.

Ricordi degli anni ’70: Cinzia Pierantonelli e Nadia Buoso

Il racconto si sposta poi agli anni ’70, periodo complesso e vibrante per l’Italia, attraverso le esperienze di Cinzia Pierantonelli e Nadia Buoso. Cinzia, oggi docente universitaria, narra i suoi studi a Berlino durante il periodo della divisione della città, un’epoca in cui l’arte e la cultura si interponevano a una realtà socio-politica in continua evoluzione. Il suo racconto è un invito a riflettere su come le esperienze formative possano plasmare il nostro futuro, portando alla luce le esperienze di vita di chi ha vissuto momenti storici significativi.

Nadia Buoso, storica bigliettaia del Teatro La Fenice di Venezia, ricorda invece il suo lungo servizio in un luogo che ha visto la rinascita dopo l’incendio del 1996. La sua passione per l’opera e la cultura è palpabile nel racconto del suo lavoro, che non rappresenta solo un’occupazione, ma è anch’essa parte di un percorso di vita che contribuisce alla preservazione della bellezza e della storia italiana. Entrambi i racconti offrono spunti di riflessione su come il legame con l’arte e la cultura possa essere un potente veicolo di cambiamento.

Dove vedere “Le ragazze” in tv e in streaming

Oggi, martedì 8 ottobre 2024, la seconda puntata di “Le ragazze” andrà in onda su Rai 3 alle 21.20. Gli spettatori potranno anche seguirlo in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, un modo per garantire l’accesso a storie che ispirano e raccontano l’eterogeneità dell’esperienza femminile in Italia.

