Fox Italia chiude: addio a un caposaldo della serialità del nostro paese

Fox Italia interrompe le trasmissioni oggi 1 luglio 2022 e chiude una importante parentesi per quella che è stata la storia della serialità nel nostro paese.

Perché Fox Italia non si vede più

Fox, da sempre il canale chiamato “la casa delle prime”, nasce il 31 luglio 2003 sulla piattaforma Sky. Da quel giorno, passo dopo passo, fa la storia della (pay) tv. Su questo canale sono state trasmesse, negli anni, serie iconiche. Sono passati diciannove anni, ed è ora di dire addio. Il canale Sky chiude oggi 1° luglio 2022. Perché Fox non si vede più come prima, quindi? Il motivo risiede nella decisione di spegnere il canale che non è più disponibile sulla piattaforma.

Cosa succede a Fox e ai suoi contenuti, quindi? C’è un passaggio leggermente graduale, ma facciamo un passo indietro.

Perché Fox Italia chiude e dove vedere i suoi contenuti

Come mai Fox chiude il 1° luglio 2022 e, di conseguenza, perché Fox non si vede più? La decisione è da ricondurre alla Walt Disney Company. Ormai da qualche anno la società ha comprato la 21th Century Fox. Quest’ultima è stata ceduta da Rupert Murdoch per la somma di 52.4 miliardi di dollari. Da quel momento la compagine dei canali di Fox Italia cambia parecchio. Il 1 luglio 2020 chiude Fox Life, l’anno successivo è il turno della chiusura di Fox Crime.

Il 1° luglio non perdona neanche nel 2022: Fox Italia chiude per sempre.

Al netto di decisioni dei piani alti, per noi telespettatori si pone una domanda non secondaria: dove vedere le serie di Fox dopo che Fox Italia chiude? Per qualche giorno i contenuti sono disponibili sul canale 116 di Sky (con Fox+1 sul 117), ma non è una soluzione destinata a durare.

Le serie di Fox si possono poi guardare su Disney+, dove approderanno dopo la chiusura del canale. Tra le più iconiche ricordiamo “Boris”, “Grey’s Anatomy”, “Lost”, “Homeland”, “Station 19”, “The Walking Dead” e “True Blood”.

A noi fa un certo effetto, ma siamo pronti a scoprire cosa ci attende questo nuovo mosaico televisivo.

Mina Franza

1/07/2022