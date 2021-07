Foe: Il progetto di Garth Davis includerà Saoirse Ronan, LaKeith Stanfield e Paul Mescal

“Foe” è un film basato su un romanzo di Iain Reid, che in precedenza è stato autore del libro “I’m Thinking of Ending Things”.

Foe: il nuovo thriller di Garth Davis

Amazon Studios è in trattative per acquisire il thriller fantascientifico di Garth Davis “Foe”. Adattato dall’omonimo romanzo bestseller di Iain Reid con una sceneggiatura di Davis e dello stesso scrittore, è stato anche annunciato che Saoirse Ronan (Piccole donne), Paul Mescal (Persone normali) e LaKeith Stanfield (Scusa se ti disturbo) reciteranno nel film.

“Foe” è il secondo romanzo di Reid a essere trasformato in un progetto cinematografico, dopo l’adattamento di Netflix del 2020 di “I’m Thinking of Ending Things”, con Jessie Buckley e Jesse Plemons. Secondo Gareth Davis, ero “a caccia di qualcosa di fantascientifico“. Il film è stato descritto come “un rompicapo teso, sensuale e psicologico“. I presupposti per un nuovo successo ci sono.

La trama del film

Il secondo romanzo di Reid, “Foe”,pubblicato nel 2018, racconta la storia di una coppia sposata che vive una vita in una remota fattoria nel prossimo futuro. Le loro vite vengono sconvolte dall’arrivo di uno sconosciuto. Ronan e Mescal interpreteranno la giovane coppia, Junior e Hen, mentre Stanfield interpreterà Terrance, l’uomo che si presenta alla loro porta. Lo stesso Terrance afferma che Junior è stato selezionato per viaggiare verso una grande stazione spaziale sperimentale in orbita attorno alla Terra. Le tensioni aumentano quando Terrance spiega che sono già stati presi accordi e che Hen sarà “ben curato” in sua assenza.

Le riprese inizieranno a gennaio in Australia, con FilmNation che attualmente negozia i diritti internazionali del progetto insieme ad Amazon.

Francesca Reale

07/07/2021