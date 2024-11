Flop annunciato: “Le stagioni dell’amore” in crisi dopo tre puntate su Rai1

“Le stagioni dell’amore“, il nuovo dating show di Rai1 per over 60, ha debuttato lo scorso 9 novembre ma ha già deluso le aspettative. Presentato come un formato innovativo, il programma sta affrontando un grave crollo negli ascolti e sembra destinato a un futuro incerto. Mara Venier, la conduttrice, appare poco coinvolta e il pubblico sembra disinteressato. In questo articolo, esploreremo il funzionamento del programma, il contesto in cui si colloca, e i deludenti risultati che sta ottenendo.

Come funziona il programma “Le stagioni dell’amore”

“Le stagioni dell’amore” è un dating show unico, ma le sue peculiarità risultano più confuse che affascinanti. I protagonisti, uomini e donne over 60, hanno l’opportunità di conoscere potenziali partner tramite un set allestito su un treno “magico”. Tuttavia, il colpo di scena è rappresentato dagli “avatar”, giovani ragazzi e ragazze che impersonano i protagonisti nei loro anni giovanili, comunicando tramite auricolari secondo le istruzioni date dai pensionati. Questo approccio, concepito per facilitare la conversazione, ha sollevato dubbi su quanto questa dinamica possa risultare veritiera e coinvolgente.

I protagonisti possono osservare le interazioni senza mettere a rischio la propria vulnerabilità, ma questa distanza emotiva aggiunge una dimensione di artificiosità che permea l’intero format. Infatti, la mancanza di autenticità è evidente sin dalla prima puntata, quando la protagonista, Carla, ha visto svanire le sue speranze di un nuovo inizio quando il pretendente scelto, Alessandro, ha deciso di andarsene dopo averla vista dal vivo.

Mara Venier e le critiche al programma

Mara Venier, storica figura della televisione italiana, è da anni un volto familiare nelle case degli italiani, ma in “Le stagioni dell’amore” le sue performance sembrano mancare di verve. Con un ruolo che apparenta più a quello di un lettore di script che a un conduttore carismatico, il suo scetticismo è palpabile. Quando viaggia per la finta stazione, la Venier fatica a trasmettere empatia, e il suo approccio monotono e distaccato lascia il pubblico un po’ disorientato.

La critica non perdona e molti commenti evidenziano questa percezione di insincerità. I telespettatori si interrogano sulla scelta di un formato tanto particolare e, sebbene ci sia chi lo vede come un tentativo audace di rivolgersi a un pubblico over 60, molti ritengono che il risultato finale sia un’improvvisazione mal riuscita. L’assenza di una connessione genuina tra il pubblico e il programma rende difficile appassionarsi alle storie di questi protagonisti, amplificando la sensazione che sia tutto impostato.

Crollo degli ascolti: l’Auditel certifica il flop

Dopo il debutto, che ha già visto una flessione negli ascolti, i dati Auditel hanno confermato la sfida che “Le stagioni dell’amore” sta affrontando nel panorama televisivo. La prima puntata, pur trainata dalla curiosità, ha registrato solo 1.341.000 telespettatori e un modesto 10,6% di share. Un risultato sconfortante, soprattutto se confrontato con la concorrenza diretta, rappresentata da Canale 5, che ha raggiunto una media di quasi 10 punti percentuali in più.

Le successive puntate non hanno portato a un miglioramento. La seconda trasmissione, ad esempio, ha visto un ulteriore calo a 1.142.000 telespettatori e il 9,2% di share, mentre la terza ha registrato un anno peggiore, con appena 8,3%. Questi dati indicano non solo la difficoltà dell’programmazione, ma anche una crisi generale nel modo in cui i programmi di intrattenimento stanno rispondendo alle esigenze del pubblico.

Il compito della Direzione Intrattenimento del servizio pubblico è ora quello di riconsiderare la strategia di programmazione per attrarre una fetta di pubblico più ampia. La situazione è resa ancora più critica dal fatto che altri programmi della stessa rete, come “Ballando on the Road“, hanno ottenuto risultati decisamente migliori. Con la crescita delle aspettative e la competizione sempre più serrata nel panorama televisivo, Rai1 deve rivedere i propri approcci prima che il programma diventi un ulteriore caso di chiusura anticipata.