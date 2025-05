Fiorello torna in scena con “La Pennicanza” e un collegamento esclusivo da L’Isola dei Famosi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Fiorello ha fatto il suo ritorno nel panorama televisivo e radiofonico con un nuovo show su Radio2 intitolato “La Pennicanza“. Non si è fermato qui, poiché ha anche avviato un appuntamento settimanale sul suo profilo Instagram, dove si collega in diretta con l’amico e collega Fabrizio Biggio. Durante una recente apparizione, ha rivelato la sua intenzione di condurre “Domenica In” in un modo personale, dopo la storica conduzione di Mara Venier. Inoltre, ha sorpreso i fan collegandosi direttamente dall’Honduras con Pierpaolo Pretelli, inviato del programma “L’Isola dei Famosi“.

Il collegamento tra Fiorello e Pretelli: un’anteprima dall’Honduras

Nella serata di sabato 24 maggio 2025, Fiorello ha effettuato un collegamento in diretta a mezzanotte con Fabrizio Biggio e Pierpaolo Pretelli. Durante la trasmissione, Pretelli ha condiviso alcune curiosità sulla vita nel reality show, rivelando che in Honduras ci sono tre diverse cucine: una locale, una italiana e una spagnola. Questa varietà gastronomica è dovuta alla contemporanea trasmissione della versione spagnola del programma, “Supervivientes“. Pretelli ha descritto l’atmosfera del set, svelando dettagli che non vengono mostrati in onda, come la presenza di campi da tennis e basket, anche se ha notato la mancanza di persone con cui giocare.

Un momento di nostalgia e risate tra amici

Durante il collegamento, Fiorello ha colto l’occasione per mostrare a Pretelli alcune foto di famiglia, tra cui immagini del padre, del suo matrimonio e delle sue due figlie. Questo scambio ha aggiunto un tocco personale alla diretta, rivelando un lato più intimo del noto showman. Fiorello ha anche condiviso un consiglio umoristico con Pretelli, affermando: «Sai come si fa a fare successo in tv? Devi andare in onda sempre alla stessa ora». Questa battuta ha messo in evidenza il suo approccio giocoso e la sua capacità di intrattenere, anche in un contesto di collegamento remoto.

Un futuro luminoso per Fiorello

Con il ritorno di Fiorello nel mondo dello spettacolo, i fan possono aspettarsi momenti di intrattenimento e risate. La sua idea di condurre “Domenica In” a modo suo potrebbe rappresentare una nuova era per il programma, portando freschezza e originalità. La combinazione di radio, social media e televisione dimostra la versatilità di Fiorello come artista, capace di adattarsi ai cambiamenti del panorama mediatico. Con l’attenzione rivolta al suo nuovo show e ai collegamenti in diretta, i telespettatori possono essere certi che il suo ritorno sarà all’insegna dell’innovazione e del divertimento.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!