Fiorella Mannoia: La necessità di rivedere i fondi per la cooperazione umanitaria

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La cantante Fiorella Mannoia ha espresso preoccupazione riguardo alla riduzione dei fondi destinati alla cooperazione e alle organizzazioni umanitarie. Durante un’intervista con l’Adnkronos, prima di esibirsi in un concerto trasmesso in diretta su Rai Radio2, ha sottolineato l’importanza di affrontare questioni più gravi che richiedono l’attenzione dei governi. Mannoia, da oltre vent’anni testimonial di Amref, ha condiviso la sua visione su come la situazione in Africa stia lentamente cambiando.

La situazione attuale della cooperazione umanitaria

Fiorella Mannoia ha aperto il suo intervento parlando della necessità di rivedere le decisioni relative alla cancellazione dei fondi per la cooperazione. Secondo la cantante, questa riduzione rappresenta un disastro per le organizzazioni che operano sul campo, impegnate a fornire aiuti e supporto alle popolazioni vulnerabili. Mannoia ha affermato che, sebbene gli artisti possano contribuire con concerti e iniziative di sensibilizzazione, le problematiche legate alla cooperazione umanitaria vanno ben oltre le loro capacità. È fondamentale che i governi si facciano carico di queste questioni e trovino soluzioni concrete.

Nel suo intervento, Mannoia ha evidenziato che il benessere dei paesi occidentali non può continuare a poggiarsi sullo sfruttamento delle risorse africane. La situazione attuale, in cui le risorse del continente vengono saccheggiate, è insostenibile. La cantante ha sottolineato l’importanza di un cambiamento di mentalità, affinché gli Stati africani possano gestire le proprie risorse in modo autonomo e sostenibile.

Un barlume di speranza per l’Africa

Mannoia ha anche voluto condividere un messaggio di speranza, affermando che ci sono segnali positivi di cambiamento in Africa. Ha notato che alcuni Stati stanno iniziando a prendere coscienza della necessità di gestire le proprie risorse in modo più responsabile. Questo cambiamento, sebbene ancora in fase embrionale, rappresenta un passo importante verso l’autosufficienza e il benessere delle popolazioni locali. La cantante ha ribadito che, nonostante le difficoltà, ci sono spiragli di luce che fanno ben sperare per il futuro del continente.

La sua lunga esperienza con Amref le ha permesso di osservare da vicino le sfide e le opportunità che si presentano nei vari paesi africani. Mannoia ha affermato che è fondamentale continuare a sostenere queste iniziative, affinché le voci africane possano essere ascoltate e le loro storie raccontate. La sensibilizzazione è un passo cruciale per far sì che le problematiche legate alla cooperazione umanitaria vengano finalmente affrontate dai governi.

L’impegno degli artisti e il concerto di Rai Radio2

Durante il concerto condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, Fiorella Mannoia ha interpretato il brano “In viaggio“, una canzone che ha scritto nel 2012. La cantante ha raccontato che questo brano è nato durante la registrazione di un album intitolato “Sud“, in cui ha avuto l’opportunità di incontrare musicisti provenienti da diverse parti del mondo. Le loro storie, desideri e paure l’hanno ispirata a scrivere una canzone che riflette le esperienze delle madri di questi artisti.

Il concerto ha visto la partecipazione di numerosi altri artisti, tra cui Kaze, Leo Gassmann, Lina Simons, Chris Obehi, Andrea Satta, Epoque e la Social Band con Frances Alina Ascione. Ognuno di loro ha portato sul palco non solo la propria musica, ma anche testimonianze significative che hanno arricchito l’evento. Questo tipo di iniziative è fondamentale per mantenere viva l’attenzione sulle problematiche legate alla cooperazione e per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di sostenere le organizzazioni umanitarie.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!