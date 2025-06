Filming Italy Sardegna Festival: Arte e Cinema si Incontrano a Santa Margherita di Pula

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 18 al 22 giugno 2025, Santa Margherita di Pula, una delle località più affascinanti della Sardegna, ospita l’ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival. Questo evento, ideato e diretto da Tiziana Rocca, si propone di celebrare il connubio tra cinema e arte, offrendo un palcoscenico a talenti emergenti e opere innovative. Quest’anno, il festival si arricchisce di novità significative, tra cui una scultura che rappresenta un legame profondo con il mondo cinematografico.

La testa del robot primitivo di Marcondiro: Un’opera interattiva

Tra le opere più affascinanti esposte al festival, spicca la Testa del Robot Primitivo, realizzata dall’artista Marcondiro. Questa scultura, che si colloca a metà strada tra media art e immaginario cinematografico, è stata creata in marmo Daino Reale e si distingue per la sua capacità di interazione. Dotata di un software di intelligenza artificiale sviluppato da Biagio Pellegrini, la scultura consente al pubblico di interagire direttamente con essa, evocando tematiche tipiche della fantascienza e del rapporto tra uomo e macchina, già esplorate in numerosi film.

Durante la serata del 19 giugno, Marcondiro, insieme a Ursula Ruiu, presenterà l’evoluzione del Robot Primitivo. Da quest’opera è nato anche un progetto videoludico intitolato AIPOP.IO, che segue le avventure di Isaac, il primogenito di una famiglia robotica. Questo progetto si sviluppa attraverso una narrazione crossmediale che unisce scultura, game design, sperimentazione digitale e immaginario cinematografico, offrendo un’esperienza immersiva e innovativa.

Un legame con la storia del cinema: L’esposizione a New York

Il Robot Primitivo non è solo un’opera d’arte, ma un progetto che dialoga costantemente con l’immaginario della fantascienza. In anteprima, la scultura è stata esposta a New York, presso l’Art Exchange Exhibitions, in occasione del centenario della nascita di Carlo Rambaldi, un maestro degli effetti speciali. Rambaldi è noto per aver creato il personaggio di E.T., protagonista del celebre film di Steven Spielberg, “E.T. l’Extraterrestre“, un capolavoro che ha segnato un’epoca nel panorama cinematografico degli anni ’80.

La presenza della Testa del Robot Primitivo al Filming Italy Sardegna Festival rappresenta un tributo non solo all’arte contemporanea, ma anche alla storia del cinema e alla sua evoluzione. La scultura di Marcondiro, con la sua interattività e il suo richiamo alla robotica, si inserisce perfettamente in questo contesto, invitando il pubblico a riflettere sul futuro delle relazioni tra esseri umani e tecnologia.

Un festival ricco di eventi e incontri

Il Filming Italy Sardegna Festival non si limita a presentare opere d’arte, ma offre anche una serie di eventi, incontri e proiezioni che coinvolgono artisti, registi e professionisti del settore. L’obiettivo è quello di creare un ambiente stimolante dove il cinema e l’arte possano interagire e ispirarsi reciprocamente. Con la partecipazione di figure di spicco e talenti emergenti, il festival si propone di essere un punto di riferimento per la cultura cinematografica in Italia e all’estero.

La manifestazione di Santa Margherita di Pula rappresenta un’importante occasione per esplorare le nuove frontiere dell’arte e del cinema, promuovendo un dialogo costante tra diverse forme espressive e incoraggiando la creatività. Con eventi che spaziano dalla proiezione di film a dibattiti e workshop, il Filming Italy Sardegna Festival si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema e arte.

