7 film su storie vere che bisogna vedere per essere completi

Ci sono film che riescono a suscitare in noi forti emozioni e, se scopriamo che essi sono tratti da una storia vera, tutto ciò viene amplificato. I film su storie vere riescono a fondere perfettamente il piano della realtà con quello della finzione, facendoci immedesimare nella storia dei personaggi.

Dobbiamo sempre considerare che ogni film viene adattato dal regista nel modo che ritiene opportuno, alcuni possono scegliere di mantenere più informazioni dalla storia reale, altri invece preferiscono scartarne alcune e mantenere solo le parti più importanti. Per questo, i film di questo genere possono essere di molti tipi e passano da quelli autobiografici a quelli basati su un giorno o un determinato periodo di qualche mese, giorni o anni. Ecco una lista di migliori 8 film basati su storie vere che dovete vedere almeno una volta nella vita per essere completi.

The imitation Game

The imitation Game è un film diretto da Morten Tyldum, uscito nel 2014, che vede come protagonista Benedict Cumberbatch. Quest’ultimo interpreta Alan Turing, un matematico e crittoanalista che ha operato durante il fascismo. Il protagonista decide infatti di mettersi sotto servizio per la Gran Bretagna, collaborando ad una operazione di massima segretezza per crittografare i messaggi nazisti inviati via radio, con lo scopo di far terminare il conflitto nel minor tempo possibile. La storia, realmente accaduta, è accattivante e piena di colpi di scena e, grazie alla splendida interpretazione di Benedict Cumberbatch, rimarrete affascinati dalla genialità del protagonista.

The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street è un film che racconta, in tutta la sua oscenità e crudezza, il mondo del capitalismo finanziario. Quel che Scorsese e Terence Winter ci mostrano è un mondo fatto di droga, sesso, corruzione e parolacce. Infatti, durante tutto il film, non vediamo investitori, impiegati o consumatori, ma solo prostitute, cocaina e denaro. Con l’impeccabile recitazione di Leonardo di Caprio, Matthew McConaughey e Margot Robbie, il film racconta le origini di un mondo che ad oggi ci governa e influenza.

Hachiko

Hachiko è un film del 2009 diretto da Lasse Hallstrom che racconta la vera storia di un cane giapponese, di nome Hachiko, e del suo padrone Parker. Ma attenzione: non si tratta di un semplice dog movie come se ne vedono a migliaia ma parliamo, invece, del primo biopic canino che rimane fedelmente rispettoso della storia originale. Quella che Hachiko ci narra è una storia di valori fondamentali come l’amicizia, l’amore e la fedeltà, e lo fa attraverso gli occhi di un Akita che, nonostante il passare del tempo, rimarrà sempre ad aspettare il suo padrone.

La Teoria del Tutto

La teoria del Tutto è un film biografico tratto dall’opera ”Travelling to Infinity: My Life With Stephen” di Jane Wilde Hawking, ex-moglie di Stephen. La pellicola mostra la vita di Stephen Hawking, uno dei più grandi scienziati della storia, a partire dal 1963, quando era un ricercatore della Cambridge University. Proprio in questo luogo avverrà l’incontro tra Stephen e Jane, colei che sarà la sua futura moglie. Seguiremo, attraverso la narrazione, la nascita e lo sviluppo del loro amore che verrà ostacolato dall’emergere della malattia neurodegenerativa di lui. Un film che, grazie all’eccellente interpretazione di Eddie Redmayne, vi farà immedesimare a pieno nella vita del protagonista.

Schindler’s List

Tra i film basati su storie vere da vedere almeno una volta nella vita non può mancare questo emozionante film storico del 1993, diretto da Steven Spielberg. Ambientato durante il periodo nazista, Schindler’s List racconta la storia di Oscar Schindler, un industriale tedesco che durante la seconda guerra mondiale riuscì a salvare circa milleduecento ebrei. Il regista, ispirandosi alle pellicole del tempo, ha deciso di utilizzare il bianco e nero, lasciando però un unico elemento a colori: il cappotto rosso della bambina. Una pellicola toccante e suggestiva che vale assolutamente la pena recuperare.

12 Anni Schiavo

New York 1841: questo l’anno in cui Solom Northup, un violinista nero che vive libero nella città, viene venduto come schiavo. Da questo momento in poi l’uomo sarà costretto a lavorare per ben 12 anni come schiavo, fino all’arrivo di Bass, un’abolizionista canadese. Il film, diretto da Steve McQueen, ci porta a riflettere su una storia ad oggi ancora poco conosciuta e ignorata, affrontando temi importanti come quello della libertà e della violenza.

The Social Network

Nella nostra lista non poteva sicuramente mancare questo film, quanto mai attuale, diretto da David Fincher. In The Social Network, il regista coglie appieno la nostra realtà: giovani di trent’anni che faticano a trovare un lavoro e uomini d’affari che manipolano le tecnologie a proprio favore. Un viaggio che vi porterà a conoscere l’incredibile ascesa di Zuckerberg e, allo stesso tempo, il suo grande declino interiore. La domanda è una sola: che prezzo ha avuto il suo successo? Che prezzo ha avuto cambiare il mondo?

