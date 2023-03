8 film e serie TV Netflix con protagoniste donne che hanno cambiato la storia della figura femminile

Netflix celebra la Giornata internazionale della donna con serie TV e film che vedono come protagonisti donne che hanno lottato per affermare il proprio valore in una società in cui la disparità di genere era la norma oppure che hanno segnato dei grandi primati, dalla giovane detective Enola Holmes all’avvocata italiana Lidia Poët.

La regina carlotta: una storia di Bridgerton

Questo è un prequel dell’universo di Bridgerton, una serie TV statunitense prodotta da Shonda Rhimes. É ambientata nel mondo dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese. Il prequel è incentrato sull’ascesa al potere della regina Carlotta. La serie ci parla di come il matrimonio della regina con re Giorgio sia basato sull’amore e di come esso sia stato decisivo per la nascita del mondo dell’alta società di Bridgerton.

La regina degli scacchi

La regina degli scacchi è una miniserie tratta dal romanzo di Walter Tevis. Si incentra sulla storia di Beth Harmon, cresciuta in un orfanotrofio del Kentucky verso la fine degli anni ’50. Beth scopre di avere un talento incredibile negli scacchi mentre sviluppa un problema di dipendenza dai tranquillanti che lo stato somministrava ai bambini come sedativi. Tormentata dai proprio demoni, Beth decide di superare i confini tradizionali del mondo principalmente maschile delle gare di scacchi.

Le ragazze del centralino

Le ragazze del centralino è una serie televisiva spagnola. Si tratta della prima serie spagnola interamente ideata e rilasciata da Netflix. In “Le ragazze del centralino” la compagnia telefonica nazionale spagnola apre la sua sede al centro della città di Madrid e centinaia di ragazze fanno la fila per trovare lavoro come centraliniste, visto che era l’unico posto che rappresentava il progresso e la modernità per le donne del tempo. Quattro ragazze, provenienti da contesti diversi, inizieranno a lavorare come operatrici.

Roxanne Roxanne

Roxanne Roxanne è un film di genere drammatico scritto e diretto da Michael Larnell basato sulla vera storia di Lolita Shanté Gooden, passata alla storia per essere stata la prima rapper donna in grado di spezzare gli stereotipi di genere riuscendo a farsi largo in un mondo, quello dell’hip-hop, dominato prevalentemente da uomini. Ci troviamo nel Queens, tra i bassifondi della città di New York e Lolita è una quattordicenne costretta allo spaccio e alla delinquenza per provvedere alla sua famiglia.

Self made: la vita di Madam C.J Walker

Ispirata al libro On Her Own Ground scritto da A’Lelia Bundles, trisnipote di Walker, la serie propone per la prima volta la storia edificante di questa icona culturale. Walker è infatti la rivoluzionaria imprenditrice afroamericana di prodotti per la cura dei capelli e fu la prima donna a diventare milionaria con le proprie forze. Contro ogni previsione, Walker riuscì a superare sia i pregiudizi razziali sia quelli di genere. Creò un marchio innovativo che ha rivoluzionato il settore della cura dei capelli afro, lottando allo stesso tempo per promuovere cambiamenti sociali.

La legge di Lidia Poët

La legge di Lidia Poët è una serie televisiva creata da Guido Iuculano e Davide Orsini e diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire, liberamente ispirata alla vita di Lidia Poët. La serie inizia nella Torino del 1800, dove una sentenza della corte d’appello dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët tra gli avvocati, impendendole di esercitare la propria professione. Il motivo di questo rifiuto è a causa del suo essere donna. Piena di orgoglio, Lidia prepara il ricorso per cambiare la decisione della corte.

L’imperatrice

L’imperatrice è una miniserie di Netflix basata sulla vita dell’imperatrice Elisabetta d’Austria. La sedicenne duchessa bavarese Elisabeth, detta Sissi, si innamora dell’imperatore d’Austria Franz Josef, promesso sposo della sorella Helena. Dopo il matrimonio Sissi si trasferisce quindi a Vienna. Qui si trova ad affrontare la complessità della vita di corte e gli equilibri di potere all’interno della famiglia reale degli Asburgo. Infatti sua suocera Sofia le si oppone fin da subito e suo cognato Massimiliano cerca di spodestare il fratello e prendere il potere.

Enola Holmes

Enola Holmes è un film del 2020 diretto da Harry Bradbeer. Enola decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective non è priva di problemi. Rassegnata alla triste verità, la giovane sta per chiudere bottega quando una fammiferaia le offre un incarico, ovvero quello di trovare la sorella scomparsa. Il caso è molto complesso ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli. Davanti a un complotto pericoloso, finirà per chiedere l’aiuto dei suoi amici e di suo fratello per andare a fondo del mistero.