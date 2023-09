Nella stragrande maggioranza dei film, è una regola non scritta che l’eroe e il cattivo debbano alla fine scontrarsi in un epico confronto di bene contro male. Questo classico conflitto tra virtù e vizio, coraggio e crudeltà, è un cliché che ha dominato il cinema per generazioni. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni intriganti in cui l’eroe e il cattivo non si incontrano mai, creando una dinamica unica e affascinante.

Non è un Paese per Vecchi

Diretto dai fratelli Joel ed Ethan Coen, Non è un Paese per Vecchi è un thriller psicologico basato sul romanzo di Cormac McCarthy. Il film è ambientato in Texas nel 1980 e segue le vicende di Llewelyn Moss, un cacciatore che si trova coinvolto in una spirale di violenza dopo aver trovato una valigetta piena di denaro e i resti di una sparatoria tra narcotrafficanti. Il cattivo principale del film è Anton Chigurh, un assassino spietato interpretato da Javier Bardem. Nonostante i due personaggi siano coinvolti nella stessa catena di eventi, non si incontrano mai direttamente, creando una tensione palpabile e costante per tutta la pellicola.

Il Signore degli Anelli – la Compagnia dell’Anello

La trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è famosa per il suo epico conflitto tra il bene incarnato dalla Compagnia dell’Anello e il male personificato da Sauron e il suo servitore, Saruman. Tuttavia, nel primo film della serie, “La Compagnia dell’Anello,” l’eroe Frodo Baggins e il cattivo Sauron non si incontrano mai direttamente. Mentre Sauron cerca disperatamente l’Anello Unico, Frodo e la sua compagnia cercano di distruggerlo. Quella tra la Compagnia e Sauron è la lotta tra bene e il male che vedrà soltanto nei film successivi un’avvicinarsi sempre maggiore delle due parti

Mad Max: Fury Road

Mad Max: Fury Road, diretto da George Miller, è un’esplosione di azione e adrenalina in un mondo post-apocalittico. Max Rockatansky, interpretato da Tom Hardy, e Imperatrice Furiosa, interpretata da Charlize Theron, lottano per sfuggire al tiranno Immortan Joe e al suo esercito di War Boys. Nonostante Max e Furiosa si oppongano direttamente ai piani di Immortan Joe, non si scontrano mai direttamente con lui. La loro battaglia è contro i suoi sottoposti e il deserto spietato, ma lo scontro diretto tra il cattivo e l’eroe non avverrà mai.

Braveheart – cuore impavido

Braveheart – Cuore Impavido, diretto e interpretato da Mel Gibson, è un epico storico che si svolge durante la guerra d’indipendenza scozzese del XIII secolo. Il film è diventato famoso per la sua rappresentazione di un eroe nazionale scozzese, William Wallace, e della sua battaglia contro il dominio inglese. Ma anche se c’è un chiaro eroe in lotta contro un cattivo, i due personaggi principali non si incontrano mai direttamente, creando una tensione sempre presente e intesa durante il corso del film.

La trama è incentrata sulla lotta di Wallace per la libertà della Scozia, le sue vittorie contro l’esercito inglese e la sua tragica fine. Ricco di tradimenti, intrighi politici e battaglie epiche, il film è stato largamente apprezzato dalla critica e rimasto un must nel suo genere.

Il Quinto Elemento

Diretto dal maestro degli action movie Luc Besson, Il Quinto Elemento è un’icona degli anni ’90. Questo film ci trasporta in un futuro vibrante e colorato, in cui un tassista di nome Korben Dallas, interpretato da Bruce Willis, si trova accidentalmente coinvolto in una ricerca epica per recuperare un’arma leggendaria e salvare il mondo. Anche in questo caso, l’eroe e il cattivo, interpretato da Gary Oldman nel ruolo di Zorg, non si incontrano mai faccia a faccia. Nonostante la minaccia globale che entrambi rappresentano, i due personaggi operano su piani separati, creando una tensione unica che pervade l’intera storia e che tiene le due parti sempre vicine dall’incontrarsi ma mai abbastanza per far si che questo accada.

Una Vita al Massimo

Ultimo, ma non per importanza, è un film scritto da Quentin Tarantino e diretto da Tony Scott. Parliamo di Una Vita al Massimo. Questo intenso e spietato thriller d’azione racconta la storia di Clarence Worley e Alabama Whitman, due giovani innamorati coinvolti in una violenta odissea a causa di una valigetta piena di cocaina.

Anche se il film non presenta un eroe tradizionale e un cattivo, il conflitto è evidente nella lotta di Clarence e Alabama per proteggere il loro amore e sfuggire alle conseguenze della loro azione impulsiva. Il film è un mix esplosivo di azione, romance e umorismo nero, con una colonna sonora accattivante che accompagna le loro avventure.