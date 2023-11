Film Disney: i 5 più deludenti degli ultimi 10 anni

Nei suoi 100 anni Disney ci ha regalato delle emozioni uniche attraverso dei capolavori d’animazione che rimarranno per sempre impressi nella storia del cinema. Tuttavia, nel corso della sua storia questa casa di produzione sembra aver fatto anche qualche fiasco. Scopriamo quali sono i film Disney che ci hanno più deluso negli ultimi 10 anni.

Frozen II (2019) tra i film Disney più deludenti

E se parliamo di fiaschi degli ultimi anni, non possiamo non parlare di Frozen II. Nonostante l’enorme hype che lo ha circondato grazie al successo straordinario del suo predecessore, è uno dei film Disney che ha lasciato a desiderare. Nonostante tutto l’impegno che la Disney e i suoi animatori abbiano messo in questo film, creando scene visivamente spettacolari e personaggi curati nei minimi dettagli, niente è riuscito a risolvere il problema più grande: la trama. Nel tentativo di esplorare la vecchia storia di Elsa, il film sembra perdersi e non riuscire più a caratterizzare nessun personaggio. Se nel primo film Frozen si era distinto per ribaltare l’idea del principe azzurro e la principessa, questa volta sembra invece tornare sui suoi passi, focalizzandosi troppo su Kristoff che l’unica cosa che fa in tutto il film è pensare come fare la richiesta ad Anna.

Planes (2013)

l film Planes è un chiaro esempio di come Disney possa occasionalmente deludere il pubblico con produzioni che sembrano più mosse dalla volontà di generare profitto che dall’amore per la narrativa di qualità. C’è una domanda legittima da porre: avevamo davvero bisogno di uno spin-off di “Cars”? O era questa mossa semplicemente un tentativo di sfruttare ulteriormente il marchio, spingendo la vendita di giocattoli aerea a forma di aerei? Si tratta di un chiaro tentativo di sfruttare il marchio Cars per attirare un pubblico giovane, ma il risultato non è stato all’altezza delle aspettative. Invece di offrire una storia originale e coinvolgente, sembra che il film sia stato concepito principalmente come un modo di vendere più giochi, con l’obiettivo di attirare i bambini più piccoli.

Strange World – Un mondo misterioso (2023) è stato uno dei film Disney più deludenti

Strange World è stato un altro film Disney degli ultimi anni che ha deluso grandemente il pubblico, nonostante sembrasse avere tutti gli ingredienti per il successo. La storia si svolge in un mondo chiamato Avalonia, un luogo vibrante popolato da una famiglia di esploratori di fama nota come i Clades. Loro, presto, dovranno unire le forze per intraprendere un viaggio verso una terra misteriosa situata sotto il loro mondo, contenente forme di vita strane e una risorsa essenziale per la loro sopravvivenza. Il film brilla per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, i paesaggi incantevoli e uno straordinario stile di animazione. Tuttavia, nonostante questi punti di forza, non riesce a sollevarsi a causa di una trama piatta e poco originale che sembra ripetere troppe delle storie Disney che abbiamo già visto in passato.

Ralph spacca Internet (2018)

Ralph Spaccatutto fu un grande successo, tanto dal punto di vista critico che da quello commerciale, quando uscì per la prima volta nel 2012. Questo risultato positivo portò naturalmente alla decisione da parte di Disney di sviluppare un sequel. Tuttavia, nonostante la seconda iterazione del franchise fosse complessivamente ben realizzata, non riuscì a replicare il successo del suo predecessore. La trama del sequel porta Ralph e Vanellope fuori dalla loro confortevole sala giochi e li immerge nell’Internet, in una missione per salvare il videogioco di Vanellope dalla rimozione. Il film offre un’atmosfera intelligente e vivace, ma la trama non spicca decisamente per essere accattivante o innovativa. Ralph Spacca Internet è stato un sequel che ha cercato di ampliare l’universo del primo film, ma non è riuscito a catturare la stessa magia e il fascino dell’originale.

Into the Woods (2014)

Into the Woods è uno di quei film Disney degli ultimi anni che ha lasciato a desiderare, nonostante un cast stellare. Quando Meryl Streep e Johnny Depp, due giganti del cinema, faticano a sollevare un film, è un chiaro campanello d’allarme. Il film è un adattamento cinematografico del celebre musical di Stephen Sondheim, ma ha lottato per catturare la stessa magia che aveva reso il musical teatrale un successo. Anche se ha ottenuto un buon successo finanziario, non è stato in grado di cogliere appieno l’anima e la profondità della versione teatrale. Si tratta infatti di un musical, prima di tutto, e la transizione sul grande schermo sembra non aver tenuto conto di questa fondamentale distinzione. Questo ha sicuramente suscitato delusione tra i fan affezionati del musical originale, che hanno notato la mancanza di quell’incanto speciale che solo il teatro può offrire.

