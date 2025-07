Festival Sound of Europe: i musicisti italiani in scena a Istanbul e Ankara

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un’importante iniziativa musicale si svolgerà questo fine settimana in Turchia, grazie a una collaborazione tra il Comitato Nazionale Italiano Musica , l’Ambasciata d’Italia ad Ankara e l’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul. I tre talentuosi musicisti del gruppo ‘Accordi e Disaccordi‘ si esibiranno al Festival Sound of Europe, un evento che celebra la musica nelle città più affascinanti della Turchia. Gli artisti Alessandro Di Virgilio, Dario Berlucchi e Dario Scopesi porteranno il loro talento a Istanbul e Ankara, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra Italia e Turchia.

La partecipazione al Festival Sound of Europe

Il Festival Sound of Europe, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà in diverse località turche e avrà luogo presso il Kalamış Atatürk Parkı di Istanbul sabato 5 luglio. Questo festival è un’iniziativa di Eunic Turchia, un network che riunisce gli Istituti culturali dei Paesi europei presenti in Turchia. Gli artisti italiani si esibiranno in un contesto che celebra la diversità musicale e culturale del continente europeo, attirando appassionati di musica da tutto il Paese. La loro performance non si limiterà a Istanbul; un ulteriore concerto è previsto per domenica 6 luglio ad Ankara, organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Turchia.

Suono Italiano – Jazz session

Le esibizioni dei musicisti fanno parte del progetto “Suono Italiano – Jazz session“, un’iniziativa promossa dal CIDIM con il supporto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo. Questo progetto ha come obiettivo la promozione della musica jazz italiana all’estero, creando opportunità per artisti di esibirsi in contesti internazionali. Francescantonio Pollice, presidente del CIDIM e dell’Associazione Italiana Attività Musicali , ha sottolineato l’importanza di questi eventi per il riconoscimento degli artisti italiani nel panorama musicale globale.

L’importanza della musica jazz in Turchia

Il jazz ha una forte tradizione in Turchia, come dimostrano i numerosi festival e locali dedicati a questo genere musicale, in particolare a Istanbul. Salvatore Schirmo, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, ha evidenziato come il CIDIM abbia voluto dare visibilità a tre musicisti italiani già affermati a livello internazionale. La loro presenza in Turchia non solo arricchisce l’offerta musicale locale, ma contribuisce anche alla diffusione della cultura jazz, un genere molto amato dal pubblico turco.

Questi concerti rappresentano un’opportunità per gli artisti italiani di farsi conoscere e apprezzare oltre i confini nazionali, favorendo un dialogo culturale tra Italia e Turchia. La collaborazione tra le istituzioni italiane e i musicisti è fondamentale per garantire che il patrimonio musicale italiano continui a brillare sulla scena internazionale.

