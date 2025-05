Festival Lirico dei Teatri di Pietra: Un viaggio tra mito e musica in Sicilia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra si prepara a incantare il pubblico con una nuova edizione che promette di unire cultura, arte e storia in scenari mozzafiato. Questo evento, organizzato dal Coro Lirico Siciliano sotto la direzione di Francesco Costa e la presidenza di Alberto Munafò Siragusa, si svolgerà tra luglio e settembre, toccando oltre quaranta location suggestive in Sicilia e nel Mediterraneo. Con il tema ‘Respirare il Mito‘, il festival si propone di esplorare il legame tra mito e realtà, creando un’atmosfera magica attraverso melodie senza tempo.

Un programma ricco di spettacoli

Il festival si distingue per la varietà dei suoi spettacoli, che spaziano dall’opera alla musica contemporanea. Quest’anno, il grande protagonista sarà l’opera ‘Aida’ di Giuseppe Verdi, che sarà rappresentata in tre location iconiche: il Teatro greco di Siracusa il 24 luglio, il Teatro di Tindari il 26 luglio e il Teatro antico di Taormina il 29 luglio. La produzione vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale, tra cui la soprano sudafricana Pumeza Matshizika e il tenore Walter Fraccaro. Saranno accompagnati dal Coro Lirico Siciliano e dall’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti dal maestro Filippo Arlia. La regia, curata da Salvo Dolce, promette di offrire un’esperienza scenica di grande impatto, combinando tradizione e innovazione.

Omaggi a grandi artisti e novità musicali

Oltre alle opere classiche, il festival renderà omaggio a figure iconiche della musica, come Ennio Morricone, in occasione del quinto anniversario della sua scomparsa. I concerti a Siracusa e Taormina includeranno la partecipazione speciale di Lorenzo Licitra, offrendo un tributo emozionante e ricco di novità musicali ispirate al lato più pop del compositore. Tra le novità di quest’anno, spicca la prima assoluta in Sicilia della “Carmina Burana” in versione scenica, con la regia di Salvo Dolce e protagonisti il Coro Lirico Siciliano e un ensemble orchestrale diretto da Giovanni Ferrauto.

Iniziative di inclusione e accessibilità

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra non si limita a proporre spettacoli di alta qualità, ma si impegna anche in iniziative sociali e culturali. La collaborazione con l’Associazione ‘Sicilia, turismo per Tutti‘ ha portato alla realizzazione della traduzione simultanea dell’opera in Lingua dei Segni, rendendo gli spettacoli accessibili a un pubblico più ampio. Inoltre, tra le novità, ci sarà un omaggio a Lucio Dalla, interpretato da Pierdavide Carone, e una suite ispirata al ‘Cantico delle creature‘ di San Francesco, firmata da Corrado Neri, per celebrare l’800esimo anniversario del testo.

