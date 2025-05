Festival di Cannes 2025: Italia esclusa dal palmarès e blackout mette a rischio la chiusura

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 si avvicina alla sua conclusione, ma l’Italia rischia di rimanere esclusa dal palmarès ufficiale. L’unico film italiano in concorso, “Fuori” di Mario Martone, non ha visto alcun membro del cast o della produzione presente alla cerimonia di chiusura, come riportato da diverse fonti di informazione.

L’assenza dell’Italia nel palmarès ufficiale

La situazione attuale per il cinema italiano al Festival di Cannes è piuttosto deludente. “Fuori”, l’unico film rappresentante del nostro Paese in concorso, non ha ricevuto alcuna attenzione significativa, con la mancanza di presenze alla cerimonia di chiusura che fa presagire un’uscita a mani vuote. Questo evento, che ogni anno celebra il meglio del cinema internazionale, ha visto l’Italia, storicamente forte in questo contesto, trovarsi in una posizione di svantaggio. Le aspettative erano alte, ma ora sembrano svanire, lasciando un senso di insoddisfazione tra gli appassionati e i professionisti del settore.

Il blackout che ha colpito Cannes

Un grave blackout ha colpito Cannes e l’intera regione delle Alpi Marittime, creando non pochi problemi per la chiusura del Festival. L’interruzione di corrente ha avuto inizio alle 2.45 del mattino, quando un guasto elettrico ha colpito i municipi di Cannes, Nizza, Antibes e Mandelieu. Questo evento ha costretto a sospendere diverse proiezioni e ha portato il pubblico a lasciare le sale. La situazione ha generato preoccupazione tra gli organizzatori e i partecipanti, poiché il blackout ha messo a rischio la regolare conclusione della manifestazione.

Cause del blackout e indagini in corso

Secondo le autorità locali, il blackout sarebbe stato causato da un incendio in una sottostazione nel comune di Tanneron, che ha danneggiato un traliccio a Villeneuve-Lobet. Tuttavia, le indagini della gendarmeria hanno suggerito che l’interruzione elettrica potrebbe essere stata il risultato di un atto volontario, un possibile sabotaggio. Le autorità stanno attualmente indagando su questa ipotesi, mentre il Palais del Festival ha adottato misure per garantire un’alimentazione indipendente, assicurando che la cerimonia di chiusura e le proiezioni programmate possano svolgersi senza ulteriori intoppi.

La giuria presieduta da Juliette Binoche

In questo contesto di tensione e incertezze, la giuria del Festival di Cannes, presieduta dall’attrice Juliette Binoche, si prepara a proclamare i vincitori. La giuria ha il compito di valutare i film in concorso e di premiare le opere che si sono distinte per qualità artistica e innovazione. Nonostante le difficoltà, il Festival continua a rappresentare un’importante vetrina per il cinema mondiale, anche se per l’Italia questa edizione potrebbe non portare i risultati sperati.

La chiusura del Festival di Cannes 2025 si avvicina, e con essa si chiude un capitolo che, per il cinema italiano, sembra non aver scritto pagine memorabili.

