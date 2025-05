Festival dell’energia a Lecce: un evento che unisce cultura e riflessione sull’energia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 29 al 31 maggio, Lecce ospiterà il Festival dell’Energia, un’iniziativa ideata e diretta da Alessandro Beulcke. Questo evento non si limita a esplorare il tema dell’energia in senso stretto, ma si propone di intrecciare cultura e spettacolo attraverso una serie di eventi che coinvolgeranno il pubblico in modo diretto e coinvolgente. Tra le varie attività, si segnala una sezione dedicata a spettacoli teatrali, musicali, presentazioni di libri e eventi serali, tutti aperti al pubblico.

Spettacolo teatrale “Energia. Una storia umana”

Uno dei momenti clou del festival sarà la performance teatrale “Energia. Una Storia Umana“, che si terrà venerdì 30 maggio alle 21 presso il Teatro Apollo. L’evento vedrà protagonisti l’attore Alessio Boni e la compositrice e pianista Roberta Di Mario, sotto la regia di Riccardo Mazzon, noto autore Rai. Questo spettacolo si propone come un viaggio emozionante che unisce parole, musica e immagini per stimolare una riflessione profonda sul nostro rapporto con l’energia.

Il concetto di energia viene esplorato in molteplici sfaccettature: dall’esistenza e dalla conoscenza, alla comunicazione e alle emozioni. L’energia non è solo quella delle macchine o degli elementi naturali, ma anche quella invisibile che permea la nostra vita quotidiana. Attraverso l’arte, lo spettacolo intende raggiungere il pubblico in modi che un dibattito tradizionale potrebbe non riuscire a fare, creando un’esperienza magica e coinvolgente. La performance si avvarrà di testi originali scritti da Riccardo Mazzon e includerà musiche originali di Roberta Di Mario, insieme a brani classici di compositori come J.S. Bach, W.A. Mozart e L.V. Beethoven. L’evento richiede prenotazione fino ad esaurimento posti.

Alessio Boni: un attore con una storia affascinante

Alessio Boni, protagonista dello spettacolo, è un attore e regista teatrale con una carriera ricca di esperienze. Fin da giovane ha abbracciato un motto che lo ha guidato: “Se il tuo mondo non ti permette di sognare, scappa verso uno dove puoi”. Dopo aver conseguito il diploma di ragioneria, ha lasciato il suo lavoro di piastrellista e il lago d’Iseo, dove è nato, per intraprendere un percorso artistico che lo ha portato a Milano e negli Stati Uniti, dove ha svolto vari lavori. La sua vita è cambiata radicalmente quando, a 22 anni, ha assistito a “La Gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, un’esperienza che lo ha spinto a iscriversi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico a Roma.

Nel corso della sua carriera, Boni ha avuto l’opportunità di lavorare con grandi maestri e di partecipare a tournée teatrali con figure del calibro di Giorgio Strehler e Luca Ronconi. Ha debuttato in televisione con “La donna del treno” e nel cinema con “La meglio gioventù“, dove ha interpretato il ruolo di Matteo Carati, che ha segnato l’inizio della sua ascesa nel panorama cinematografico italiano. La sua carriera si è arricchita di ruoli iconici, da Caravaggio a Giacomo Puccini, fino a interpretazioni di personaggi storici e mitologici.

Roberta Di Mario: un talento musicale di respiro internazionale

Roberta Di Mario, pianista e compositrice, è un’altra figura di spicco del Festival dell’Energia. Diplomata con lode al Conservatorio di Parma, ha affinato le sue abilità con artisti di fama internazionale. La sua musica è caratterizzata da un linguaggio sonoro che fonde elementi classici e contemporanei, creando atmosfere altamente espressive e cinematografiche. Di Mario è anche un’attivista per la parità di genere nel campo musicale, e rappresenta una delle poche compositrici italiane con un profilo di rilevanza internazionale.

La sua partecipazione al festival non solo arricchisce l’evento con la sua musica, ma sottolinea anche l’importanza di dare voce a talenti femminili nel panorama musicale. La combinazione delle sue composizioni con la performance di Alessio Boni promette di offrire al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente, capace di stimolare una riflessione profonda sul tema dell’energia e delle sue molteplici dimensioni.

Il Festival dell’Energia di Lecce si preannuncia quindi come un’importante occasione per esplorare il legame tra energia e cultura, attraverso l’arte e la musica, coinvolgendo il pubblico in un dialogo stimolante e creativo.

