Festival della Cultura: Un Weekend di Incontri e Presentazioni a Piazza della Vittoria

Il weekend del 13 e 15 giugno 2025 si preannuncia ricco di eventi culturali a Piazza della Vittoria, dove si svolgerà un festival dedicato alla letteratura e alla sostenibilità. La manifestazione, che ha come obiettivo quello di promuovere la lettura e il dialogo tra autori e pubblico, vedrà la partecipazione di nomi noti del panorama letterario italiano. Gli eventi si svolgeranno anche in una location suggestiva lungo il fiume Adda, per unire cultura e natura.

Venerdì 13 Giugno: Apertura con Vittorino Andreoli

La serata di apertura del festival avrà inizio alle ore 19:00 con una lectio magistralis tenuta da Vittorino Andreoli, noto psichiatra e scrittore. Alle 20:00, Marina Marazza e Ben Pastor presenteranno i loro ultimi lavori: “Sangue delle Langhe” e “La fossa dei lupi“, rispettivamente. Il dialogo sarà moderato da Nadia Busato, creando un’occasione di confronto tra i due autori. La serata culminerà alle 21:00 con Fabio Canino, che accoglierà in piazza gli autori della cinquina del Premio Strega, un momento atteso da tutti gli appassionati di letteratura.

Sabato 14 Giugno: Incontri lungo il Fiume Adda

La seconda giornata del festival si svolgerà in parte presso la Piarda Ferrari, un luogo affascinante affacciato sul fiume Adda. Gli eventi inizieranno alle 10:00 con Mirko Volpi, che presenterà il suo libro “Oceano Padano” insieme a Stefano Rotta. Alle 11:00, Stefano Fenoglio offrirà un monologo ispirato al suo libro “Uomini e fiumi. Storia di un’amicizia finita male“. La mattinata si concluderà alle 12:00 con un dialogo tra Bruno Zanzottera, Chiara Corno, Stefano Rotta e Tommaso Premoli, che discuteranno di “Anime del fiume. Storie controcorrente lungo l’Adda“.

Nel pomeriggio, la manifestazione tornerà a Piazza della Vittoria. Alle 19:00, Sveva Casati Modignani presenterà il suo libro “Lui, lei e il Paradiso” con Michela Proietti. Alle 20:00, Filippo Caccamo dialogherà con Annachiara Del Boca riguardo “Maledetta prima ora“. La serata si concluderà alle 21:00 con Fabio Genovesi, che presenterà “Mie magnifiche maestre“, affiancato da Teresa Martini.

Domenica 15 Giugno: Ultima Giornata di Presentazioni

La giornata finale del festival inizierà nuovamente presso la Piarda Ferrari alle 10:00, dove Pietro Sarzana presenterà “Ada Negri la fama mi sorprese“, dialogando con Andrea Maietti. Alle 11:00, Tommaso Premoli introdurrà Gabriele Cecconi e il suo libro “Elegia lodigiana“. Alle 12:00, Guido Conti presenterà “Zavattini” insieme ad Amedeo Anelli.

Il pomeriggio si sposterà di nuovo in Piazza della Vittoria, dove alle 19:00 Aldo Cazzullo presenterà “Il Dio dei nostri padri. Il grande libro della Bibbia” con Riccardo Cavallero. Alle 20:00, Alfio Quarteroni parlerà del suo libro “L’intelligenza creata” con Mauro Rancati. La chiusura del festival sarà affidata a Nicola Gratteri, che presenterà “Una cosa sola” con Lorenzo Rinaldi, direttore de Il Cittadino di Lodi.

Collaborazioni Culturali e Attività Collaterali

Un elemento distintivo di questa edizione del festival è la sinergia con altre eccellenze culturali del territorio. In particolare, il Festival della Fotografia Etica curerà un percorso visivo dedicato al fiume e alla città, visibile lungo le rive e in piazza. Inoltre, La Lira di Orfeo si esibirà in un concerto che unirà musica e parole, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente per tutti i partecipanti. Questo mix di eventi letterari e culturali promette di rendere il festival un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della sostenibilità.

