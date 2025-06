Festival BookWalk a Verona: la letteratura royal protagonista dal 12 al 18 novembre 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il festival BookWalk si prepara a portare la letteratura royal in un contesto unico e suggestivo a Verona. Questo evento, che si svolgerà dal 12 al 18 novembre 2025, rappresenta un’importante iniziativa per riportare i libri e la cultura nei luoghi di socializzazione come caffè e ristoranti. Ideato dalla giornalista e scrittrice Anna Martellato, in collaborazione con il Gruppo Food Democracy e Agsm Aim, il festival è patrocinato dal Comune di Verona e si propone di creare un’atmosfera di convivialità e riflessione attorno alla lettura.

Un festival che si sviluppa nel tempo

BookWalk non sarà solo un evento annuale, ma un progetto che si estenderà per tre anni. Anna Martellato ha descritto il festival come un “cammino narrativo condiviso”, un invito a scoprire e riflettere attraverso la letteratura. Ogni anno avrà un tema specifico: il 2025 sarà dedicato a “Senza radici non si vola”, mentre il 2026 affronterà il tema “Vola solo chi osa farlo”. Infine, nel 2027, il festival si concentrerà su “Fa ciò che ami”. Questi temi guideranno le attività e gli incontri, creando un legame profondo tra gli autori, i lettori e il contesto culturale di Verona.

High Royal Tea: un momento di convivialità

Uno degli appuntamenti più attesi del festival è l’High Royal Tea, che si terrà ogni giorno alle 17 presso Casa Mazzanti, situata in Piazza Erbe. Questo evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di gustare scones e tramezzini in compagnia di ospiti illustri come Antonio Caprarica, Paola Calvetti e Lavinia Orefici. Non si tratterà solo di un semplice incontro, ma di un vero e proprio happening letterario, dove la cultura si mescola con la gastronomia, creando un’atmosfera di scambio e dialogo.

Un programma ricco di eventi letterari

BookWalk non si limita alla letteratura royal, ma offre una varietà di eventi che spaziano da caffè letterari a workshop di scrittura. Tra le proposte più interessanti c’è “Il caffè struggente“, che prevede sette reading originali, uno per ogni giorno del festival, accompagnati da autori contemporanei. Questo progetto mira a creare un collegamento tra il passato e il presente, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente. Inoltre, ci sarà un workshop di scrittura epistolare, coordinato da Miryam Scandola, che permetterà ai partecipanti di esplorare l’arte della scrittura attraverso lettere e carteggi.

Brunch letterari e incontri con autori

Un altro evento significativo è “Una stanza tutta per noi“, un brunch letterario dedicato agli esordi. Questo incontro metterà a confronto autori emergenti con scrittori affermati, creando un ambiente di condivisione e apprendimento. Valeria Gargiullo, autrice di “Mai stati innocenti”, sarà l’ideatrice di questo format, che mira a celebrare la freschezza delle nuove voci letterarie.

Scrittura immersiva e reading party

Il festival offrirà anche un’esperienza di scrittura immersiva, guidata da Anna Martellato e Regina Stefanini, che utilizzeranno oli essenziali per stimolare la creatività dei partecipanti. Questo approccio innovativo invita i lettori a esplorare le proprie emozioni e memorie attraverso l’olfatto, trasformando le esperienze sensoriali in parole. Inoltre, i reading party, eventi letterari conviviali in cui i partecipanti possono leggere i propri libri in un’atmosfera rilassata, saranno un’opportunità per vivere la lettura in modo nuovo e intimo.

Cene con l’autore: un dialogo diretto

Infine, BookWalk propone anche le “cene con l’autore“, un’opportunità unica per incontrare scrittori e ascoltare le loro storie in un contesto informale. Questi eventi si svolgeranno in vari ristoranti di Verona, offrendo un’esperienza di dialogo autentico e conviviale. Tra gli autori presenti ci saranno Wanda Marasco e Cristina Caboni, che condivideranno le loro esperienze e opere in un ambiente accogliente e stimolante.

BookWalk si preannuncia come un festival ricco di eventi, pensato per celebrare la letteratura in tutte le sue forme, creando un legame profondo tra autori, lettori e il contesto culturale di Verona.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!