Festa di San Giovanni: la notte delle streghe torna a illuminare i giardini di via sannio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dal 21 al 23 giugno, i Giardini di Via Sannio si trasformeranno nel palcoscenico della Festa di San Giovanni, conosciuta anche come la Notte delle Streghe. Questa celebrazione, che affonda le radici nella tradizione popolare romana, si svolge nel quartiere che l’ha vista nascere e crescere. L’evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi in un’atmosfera di sacro e profano, dove folklore e spiritualità si intrecciano in un viaggio affascinante tra usanze antiche e sapori tipici della Roma di un tempo.

Un viaggio tra tradizione e magia

La Festa di San Giovanni si apre il 21 giugno, giorno del Solstizio d’Estate, per culminare nella leggendaria Notte delle Streghe il 23 giugno. Questa data è particolarmente significativa, poiché secondo la tradizione il velo tra i mondi si assottiglia, permettendo a tutto di accadere. Tra le usanze più celebri di questa celebrazione ci sono le lumache, simbolo della festa, il cui consumo nella notte di San Giovanni è ritenuto un modo per “scacciare i guai e tenere lontani i tradimenti”.

L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del VII Municipio in collaborazione con diverse associazioni locali, tra cui The Way to the Indies, Argillateatri, AssemblAbili GlobAli e I Lazzaroni – Lodi Circus. Questa edizione della festa offre un’importante occasione per riscoprire le radici più autentiche della romanità, promuovendo la partecipazione collettiva e il racconto popolare.

Un programma ricco di eventi e attività

Ogni giorno, dalle 17 alle 24, i Giardini di Via Sannio ospiteranno un programma culturale variegato. Passeggiate storiche, visite guidate, spettacoli e animazioni per bambini, laboratori per tutte le età, presentazioni di libri e concerti arricchiranno l’offerta. Gli spettacoli teatrali, le sfilate e gli incontri con autori locali contribuiranno a creare un’atmosfera di condivisione e scoperta, permettendo ai partecipanti di riscoprire il profondo significato di una tradizione che ha unito il popolo romano nel corso dei secoli.

Tra gli eventi da non perdere, il concerto della storica band romana Orchestraccia, previsto per il 21 giugno. Questa formazione è nota per la sua capacità di fondere musica, teatro e ironia in uno stile coinvolgente. Il giorno successivo, il 22 giugno, sarà la volta di Lavinia Mancusi, la cui voce intensa e raffinata guiderà il pubblico attraverso le sfumature più profonde dell’anima popolare di Roma. Non mancheranno le performance della compagnia Argillateatri, che presenterà “Herbarie. Le chiamavano streghe”, un’opera che esplora il sapere erboristico femminile attraverso il gesto antico della tessitura.

La Notte delle Streghe: un momento di celebrazione e riflessione

Il 23 giugno, la Notte delle Streghe culminerà con il tradizionale Laboratorio dell’Acqua di San Giovanni. Questa preparazione, realizzata con erbe officinali raccolte secondo pratiche tramandate, è conosciuta per le sue virtù protettive e purificatrici. A chiudere la festa, un grande spettacolo di danza tra le fiamme, che promette di incantare i presenti con suggestioni antiche e visioni magiche.

Riccardo Sbordoni, Assessore alla Cultura del VII Municipio, ha sottolineato l’importanza di questa celebrazione, affermando che rappresenta una delle espressioni più autentiche della tradizione popolare romana. Sbordoni ha evidenziato come, da quando è entrato in carica, abbia sentito la responsabilità di restituire alla comunità questa celebrazione storica, che era stata dimenticata per troppo tempo.

L’Assessore ha annunciato che quest’anno la festa sarà la più ricca e partecipata, con tre giorni di eventi gratuiti pensati per coinvolgere tutti, dai più giovani agli anziani. Ha concluso invitando la cittadinanza a partecipare, sottolineando come questo evento rappresenti un simbolo di un lavoro culturale più ampio volto a recuperare e valorizzare le tradizioni romane come patrimonio vivo, capace di parlare alla comunità contemporanea.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!