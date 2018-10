Festa del Cinema di Roma 2018: programma del 19 ottobre

Giornata intensa per la seconda giornata della Festa del Cinema di Roma. Si entra nel vivo della kermesse con quattro i titoli della selezione ufficiale. Attesa per l’incontro alle 17.30 con Cate Blanchett.

Festa del Cinema di Roma 2018: “Il mistero della casa del tempo”, “Ether”, “Sangre Blanca”, “Il vizio della speranza” e “Halloween”, questi i Film in Selezione Ufficiale

Si parte con “Il mistero della casa del tempo” (The House with a Clock in Its Walls) di Eli Roth con Jack Black e Cate Blanchett, presentato alle 19:30 presso la Sala Sinopoli. Strani scricchiolii animano una vecchia casa dove arriva un ragazzino che si troverà coinvolto in una serie di avventure tutte tese a scoprire un vecchio orologio nascosto in un muro.

In Sala Petrassi alle 20:00 il pubblico potrà assistere alla proiezione di “Ether” di Krzysztof Zanussi, una storia drammatica ambientata all’inizio del XX secolo, nella periferia dell’Impero Russo. Ne è protagonista un controverso medico che, con i suoi esperimenti spregiudicati, è un pericolo per i suoi pazienti.

Alle 21:30 Teatro Studio ospita “Sangre Blanca” di Barbara Sarasola-Day, una produzione argentina su una donna coinvolta nel traffico della coca. Dopo aver perso il marito, per salvarsi dovrà chiedere aiuto al padre che non vede da molti anni.

Alle 22:00 presso la Sala Sinopoli è presentato un film italiano diretto da Edoardo De Angelis. “Il vizio della speranza” ha come protagonista una donna che traghetta donne incinte su un fiume misterioso. Maria indossa un cappuccio nero e vive solo per assecondare una madre tirannica, finché non succede qualcosa di imprevedibile.

Porta invece, lo spettatore nel clima di Halloween, l’omonimo film di David Gordon, reboot di “Halloween – La notte delle streghe” di John Carpenter, con Jamie Lee Curtis di nuovo nei panni Laurie Strode (Sala Petrassi, 22:30). Una donna nasconde terribili segreti legati a un massacro avvenuto nella notte più spaventosa dell’anno. Il passato tormentato tornerà a bussare alla sua porta e a quella della figlia.

Festa del cinema di Roma 2018: Alice nella Città e le altre sezioni

Sono due i titoli del giorno per la sezione dedicata ai più giovani. Affronta il tema del bullismo “Measure of a Man” di Jim Loach (Sala Alice ore 14.30) e racconta la vita straordinaria della pugile Irma Testa “Butterfly” di Alessandro Cassigoli e Casey Kaufman (Sala Alice ore 20:30).

Per Panorama Italia è di scena l’attualità ma riletta in modo assolutamente originale attraverso il film “Go Home – A casa loro” di Luna Gualano. Durante una manifestazioni contro l’apertura di un centro di accoglienza per migranti a Roma, scoppia un’apocalisse zombie. Enrico, manifestante di estrema destra, trova riparo all’interno del centro che aveva boicottato, mentendo sulla sua identità.

Festa del cinema di Roma 2018: Cate Blanchett protagonista della giornata

Continua la tradizionale serie di incontri a cuore aperto con le star di oggi e di ieri. Il 19 ottobre, per Incontri Ravvicinati, è il giorno della bella e brava attrice britannica che sarà a disposizione del pubblico romano dalle 17:30 presso la Sala Sinopoli.

Ivana Faranda