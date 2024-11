Fedez si racconta a Radio Zanzara: tra divorzio e amicizie problematiche, il rapper svela il suo stato d’animo

Fedez, il noto rapper italiano, ha recentemente condiviso le sue emozioni e i suoi pensieri in un’intervista esclusiva nel programma radiofonico “La Zanzara“, condotto da Gabriele Cruciani. In un momento particolarmente delicato della sua vita, a pochi passi dal divorzio con Chiara Ferragni, Fedez ha affrontato vari temi, dalla sua salute personale all’ amicizia con figure problematiche nel mondo del calcio. La conversazione ha rivelato non solo il suo stato emotivo, ma anche il suo approccio alle sfide che la vita gli ha posto di fronte.

La salute di Fedez e il rapporto con la marijuana

Durante l’intervista, il conduttore ha chiesto a Fedez un’opinione diretta sul suo consumo di marijuana, dato il suo passato di malattia. Il rapper ha spiegato che, avendo affrontato un cancro, fa uso della sostanza in modo moderato e per motivi ben precisi. Ha definito la cannabis come un rimedio che può avere effetti positivi sull’apparato digerente, rivelando una visione informata e personale sulla salute. “Siccome ho avuto un cancro, ogni tanto una canna fa bene all’apparato digerente. È antinfiammatorio,” ha dichiarato. Tuttavia, ha anche notato che le circostanze della sua vita attuale, inclusa la discussione sul divorzio con Ferragni, influenzano la sua vita quotidiana e i suoi comportamenti. A questo proposito, Fedez ha aggiunto: “Quante canne mi faccio al giorno? Fammi divorziare e poi te lo dico,” lasciando trasparire quanto il divorzio influisca sul suo stato d’animo.

Il divorzio da Chiara Ferragni e le ripercussioni emotive

Fedez ha trascorso anni in una relazione pubblica e molto seguita con Chiara Ferragni, diventando una delle coppie più popolari dello star system italiano. Nonostante la loro apparente armonia sui social media, l’intervista ha rivelato quanto sia difficile per lui affrontare la separazione. Non è riuscito a nascondere il disappunto di fronte alle domande riguardanti il nuovo compagno di Chiara, Giovanni Tronchetti Provera. Con una battuta che ha cercato di sdrammatizzare la situazione, ha affermato: “Spero mi arrivino delle gomme da neve per Natale, un cadeaux.” Questo commento, sebbene scherzoso, riflette il suo desiderio di affrontare il cambiamento con un certo umorismo, anche se con grande fatica. Le ripercussioni emotive della separazione sono evidenti, e Fedez sembra lottare per trovare un equilibrio in una fase della sua vita segnata da incertezze e sfide personali.

Le amicizie controverse e il conflitto con la giustizia

Un aspetto cruciale dell’intervista è emerso quando Fedez ha parlato della sua amicizia con Luca Lucci, noto per il suo coinvolgimento in questioni di droga e per essere considerato un capo ultrà del Milan. Fedez ha difeso la sua scelta di mantenere l’amicizia, sottolineando che non tradisce i propri amici e che non è in alcun modo coinvolto nelle attività illecite di Lucci. “Lo rincontrerei, non esiste il reato di cattiva frequentazione,” ha affermato con decisione. Ha voluto chiarire che, in quanto individuo libero, ha il diritto di scegliere con chi passare il suo tempo, evidenziando un importante punto nel dibattito riguardante le relazioni personali e le responsabilità legali. Per Fedez, frequentare persone con un passato problematico non implica necessariamente condividerne le azioni. Ha aggiunto di non essere stato coinvolto in alcun reato, insistendo sul fatto che il suo nome è stato coinvolto in situazioni in cui non aveva alcun potere di controllo. La sua frase, “Frequentavo una persona che era un pregiudicato che si stava reinserendo nella società,” suggerisce un’opinione più complessa riguardo le organizzazioni sociali e le seconde opportunità.

Fedez, attraverso questa intervista, ha offerto uno spaccato della sua vita, tra ombre e luci, mostrando l’impatto di eventi personali significativi sulla sua vita quotidiana e sulle sue relazioni.