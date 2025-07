Stefano De Martino e Pasquale Romano in vacanza in Sardegna: relax e amicizia a bordo yacht

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dello spettacolo si ferma per un momento di pausa, e a catturare l’attenzione sono Stefano De Martino e Pasquale Romano, noto autore del quiz televisivo “Affari Tuoi”. I due sono stati avvistati in Sardegna, dove hanno trascorso una vacanza in barca, condividendo sui social momenti di svago e convivialità. Questa pausa estiva arriva dopo una stagione intensa, ricca di successi e impegni professionali.

Momenti di relax in barca

Le immagini pubblicate sui social mostrano De Martino e Romano a bordo dello yacht del presentatore, chiamato Santiago. L’atmosfera è quella di un vero e proprio rifugio dal lavoro, con i due che si godono il sole e il mare della Sardegna. Pasquale Romano ha condiviso una foto con la didascalia “Chiuso per ferie”, mentre De Martino ha risposto con un commento ironico: “Il riposo del dottore”. Queste frasi non solo evidenziano il loro spirito giocoso, ma anche la loro amicizia, che si è consolidata nel tempo.

La scelta della Sardegna come meta per le vacanze non è casuale. L’isola è nota per le sue splendide spiagge e il suo mare cristallino, rendendola una destinazione ideale per chi cerca relax e divertimento. De Martino e Romano hanno approfittato di questo periodo per ricaricare le batterie, lontano dalle pressioni del lavoro e dalla frenesia della vita quotidiana.

L’attesa per il ritorno di Affari Tuoi

Mentre i due si godono la loro pausa, i fan di “Affari Tuoi” attendono con trepidazione il ritorno del programma. La nuova stagione, prevista per settembre, promette di essere all’altezza delle aspettative, grazie all’affiatamento tra i protagonisti. I pacchi, simbolo del quiz, rimarranno chiusi fino al loro ritorno, ma l’energia positiva che traspare dalle immagini condivise fa ben sperare per il futuro.

La collaborazione tra Stefano De Martino e Pasquale Romano si è rivelata fruttuosa, non solo dal punto di vista professionale, ma anche per la sintonia umana che li unisce. Entrambi sono pronti a tornare in televisione con rinnovata energia e voglia di divertirsi, portando il loro spirito di amicizia anche sullo schermo.

Questa pausa in Sardegna rappresenta quindi non solo un momento di relax, ma anche un’opportunità per riflettere e prepararsi a nuove sfide professionali. Con il supporto reciproco e la loro affinità, De Martino e Romano sono pronti a regalare al pubblico un’altra stagione indimenticabile di “Affari Tuoi”.

