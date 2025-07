Kate Middleton torna in pubblico dopo l’assenza al Royal Ascot: la visita al Colchester Hospital

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente assenza di Kate Middleton al Royal Ascot, tenutosi il 18 giugno, ha suscitato preoccupazioni tra i sudditi e i media, alimentando voci su possibili problemi di salute per la Principessa del Galles. Tuttavia, la 43enne ha rassicurato tutti tornando ai suoi impegni pubblici il 1° luglio, quando ha visitato il Colchester Hospital. Durante questa visita, ha trascorso del tempo con i pazienti nel giardino progettato per offrire un ambiente rigenerante e terapeutico.

La visita al colchester hospital

Martedì 1° luglio, Kate Middleton ha fatto il suo ritorno ufficiale in pubblico visitando il Colchester Hospital. Qui, la principessa ha avuto l’opportunità di interagire con i pazienti e il personale medico, mostrando un forte impegno verso la comunità e la salute mentale. Durante la sua permanenza, ha partecipato a un’attività di piantumazione nel giardino dell’ospedale, un’area concepita per offrire un rifugio naturale e rilassante a chi sta affrontando difficoltà di salute.

Il giardino è stato arricchito con diverse piante di “Catherine’s Rose“, una varietà di rosa dedicata a lei dalla Royal Horticultural Society. Questa iniziativa non solo celebra il potere curativo della natura, ma rappresenta anche un gesto di supporto per i pazienti e il personale dell’ospedale. Le rose donate, il cui ricavato andrà a beneficio della Royal Marsden Cancer Charity, sono state parte di un progetto più ampio volto a creare spazi verdi che possano contribuire al benessere di chi ne ha bisogno.

La salute della principessa

Nel gennaio 2025, Kate Middleton ha annunciato che il suo cancro era in remissione, un traguardo significativo dopo la diagnosi ricevuta nel marzo 2024. La principessa ha affrontato le terapie con grande determinazione, condividendo apertamente le sfide e le difficoltà del suo percorso. Durante la sua visita al Colchester Hospital, ha parlato della transizione dalla terapia alla vita quotidiana, descrivendo il momento successivo alla fine del trattamento come particolarmente complesso.

“Finita la terapia si dice ‘Posso andare avanti, tornare alla normalità’, ma in realtà la fase successiva è davvero difficile”, ha dichiarato Kate. Ha spiegato che, sebbene non sia più sotto la supervisione costante dell’équipe clinica, la vita quotidiana non riprende come prima. “È come stare sulle montagne russe”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di avere supporto durante questo periodo di transizione.

L’importanza del supporto

Durante la sua visita, Kate ha enfatizzato la necessità di avere qualcuno che possa guidare e supportare le persone che affrontano la fase successiva al trattamento. “Avere qualcuno che ti aiuti a capire e ti mostri come affrontare questa nuova realtà è davvero prezioso”, ha affermato. Questo messaggio di supporto e comprensione è fondamentale per chi sta attraversando esperienze simili, e la principessa ha dimostrato di essere un esempio di resilienza e speranza.

La visita al Colchester Hospital non solo ha segnato il ritorno di Kate Middleton agli impegni pubblici, ma ha anche rappresentato un momento di connessione con le persone che affrontano sfide sanitarie. La sua presenza e il suo impegno nel promuovere il benessere attraverso la natura e il supporto emotivo sono stati accolti con entusiasmo, dimostrando ancora una volta il suo ruolo significativo all’interno della comunità.

