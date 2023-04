Fast and Furious 11 sarà un vero e proprio addio a Paul Walker

Fast and Furious 10 uscirà a maggio in tutte le sale cinematografiche. Il decimo capitolo della saga sarà il penultimo del franchise campione d’incassi. È considerato dalla maggior parte delle persone come una delle saghe più longeve ed amate della storia. Deve la sua fortuna inizialmente alle interpretazioni di Vin Diesel e del compianto Paul Walker, scomparso tragicamente nel 2013 a causa di un incidente automobilistico. Lo stesso Vin Diesel si è espresso sulla questione, dichiarando che l’ultimo capitolo presenterà un toccante addio all’attore scomparso.

La prima apparizione di Paul Walker risale al debutto della saga nel 2001. Inizialmente infatti, la storia si basava quasi interamente sul personaggio interpretato dall’attore, concentrandosi sul rapporto di amicizia che aveva con il personaggio interpretato da Vin Diesel. Il regista Louis Leterrier ha già confermato che vedremo il personaggio interpretato da Paul Walker, Brian O’Conner, in Fast X, attraverso dei filmati flashback del quinto capitolo.

Fast & Furious Solo pezzi originali”

Secondo quanto dichiarato da Vin Diesel, potrebbero decidere di aggiungere la figura dell’attore scomparso attraverso una ricostruzione digitale al computer. Lo scopo è ben chiaro, presentare un vero e proprio tributo all’attore, per far sì che il suo personaggio possa completare la saga:

“Quel momento nel 2013 in cui il mondo stava lottando con la sua perdita, lo studio ha preso una decisione molto coraggiosa, giusta e audace per mantenere in vita Brian O’Conner. Vi darò questo senza rovinare nulla: non potevo immaginare che questa saga finisse senza dire veramente addio a Brian O’Conner”.

Se la famiglia di Walker dovesse dare il permesso di riportarlo in vita attraverso la CGI, Fast and Furious 11 potrebbe essere il modo migliore per dare un’ultimo addio all’attore e al suo personaggio. Riportare in vita attori scomparsi attraverso la magia della CGI è una questione prima di tutto etica e poi tecnologica. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità e sperare di poter salutare per l’ultima volta Paul Walker e Brian O’Conner.