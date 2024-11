Fantasticon Film Fest: un successo travolgente nella prima edizione dedicata al genere

Il Fantasticon Film Fest ha conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori nella sua prima edizione che si è tenuta dal 21 al 24 novembre durante il Milan Games Week & Cartoomics 2024. Questo festival, dedicato ai film di genere, ha creato un’atmosfera vibrante, accogliendo eventi, proiezioni e incontri con ospiti di spicco del settore. Sotto la direzione del giornalista e critico cinematografico Pedro Armocida, l’evento ha registrato una partecipazione massiccia e ha messo in luce le ultime novità in ambito fantastico, horror, anime e fantasy, contribuendo così a celebrare le culture di genere.

La crescita del festival e i suoi promotori

La prima edizione del Fantasticon Film Fest è stata promossa da Echo e Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators. La pianificazione e l’organizzazione dell’evento hanno mirato a creare un connubio tra cinema, giochi e cultura pop, rispondendo così all’interesse crescente verso il genere fantastico. Quattro giorni intensi di eventi hanno visto un afflusso di centinaia di appassionati e professionisti del settore, che si sono riuniti per esplorare le tendenze attuali e future del cinema di genere. Il festival non è stato solo un’opportunità per proiezioni, ma anche per incontri volti a favorire il networking tra giovani cineasti e veterani dell’industria.

Durante l’evento, volti noti come Martin Simmonds, Giuseppe G. Stasi, e Giancarlo Fontana sono stati tra i protagonisti di tavole rotonde e dibattiti, offrendo al pubblico l’opportunità di interagire con esperti nei settori del cinema e della televisione. Un premio di particolare prestigio, il Lifetime Achievement Award FFF, è stato conferito a Vince Tempera, compositore e arrangiatore di fama, in riconoscimento del suo contributo al panorama musicale del cinema. Questo riconoscimento testimonia l’importanza del festival non solo per il cinema, ma anche per la musica, che gioca un ruolo cruciale nelle emozioni della narrazione cinematografica.

Il concorso corti: un palcoscenico per i talenti emergenti

Uno degli elementi più innovativi del Fantasticon Film Fest è stata l’istituzione di “Fantasticorti”, una sezione competitiva dedicata ai cortometraggi di genere. Questa iniziativa ha come obiettivo quello di dare visibilità ai cortometraggi creati da artisti emergenti, rivelando così nuovi talenti nel panorama cinematografico. I cortometraggi presentati sono stati selezionati con cura dal direttore e da un comitato artistico composto da figure reputate nel settore, tra cui Simone Arcagni, Andrea Fornasiero e il regista Mauro Zingarelli.

Il concorso si è rivelato un’opportunità per i cineasti di esprimere la loro creatività in un formato più breve e incisivo, affrontando tematiche profonde e sorprendenti. La giuria, composta da esperti e professionisti del cinema, ha assegnato il premio per il miglior cortometraggio a “Playing God” di Matteo Burani. La motivazione per il premio ha messo in risalto come quest’opera offra una riflessione intensa sulla ricerca di perfezione e su temi esistenziali, attirando l’attenzione non solo per la sua qualità artistica, ma anche per il profondo messaggio narrativo.

D’altra parte, un secondo premio è stato assegnato a “Dagon” di Paolo Gaudio, promosso da sei studenti dello IULM. Questo cortometraggio è stato apprezzato per la sua qualità visiva e per la capacità di creare un’atmosfera suggestiva e misteriosa con l’uso di poche immagini. L’intreccio ispirato all’opera di H.P. Lovecraft ha dimostrato di saper evocare l’oscurità e il fantastico attraverso un linguaggio cinematografico innovativo e coinvolgente.

Le parole del direttore artistico

Pedro Armocida, nuovo direttore del Fantasticon Film Fest, ha espresso la sua soddisfazione riguardo al successo dell’evento. La sua missione era quella di integrare il cinema all’interno di un festival così dinamico come il Milan Games Week & Cartoomics, ed è riuscito a portare questa sfida a compimento con grande talento. Ha sottolineato come il festival sia riuscito a diventare un punto di riferimento per il cinema di genere, attirando l’attenzione su opere che uniscono creatività ed emozione.

Armocida ha messo anche in evidenza l’importanza di dare spazio a giovani cineasti e opere di alta qualità nel panorama del fantasy, horror e thriller, evidenziando come questi generi continuino a rivelare una sorprendente vitalità artistica. La varietà e l’originalità delle opere presentate durante il festival, comprese le serie televisive e i racconti dei loro protagonisti, hanno consentito al pubblico di godere di un’ampia gamma di contenuti audiovisivi, riportando alla ribalta la capacità narrativa del medium. Con questa prima edizione, il Fantasticon Film Fest ha gettato solide basi per future edizioni, promettendo di diventare un appuntamento annuale imperdibile per gli appassionati di cinema di genere.