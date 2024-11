Falla girare: una commedia scoppiettante in prima tv su Rai 2

In questa serata di intrattenimento su Rai 2, non perdere “Falla girare“, il divertente secondo film diretto e interpretato da Giampaolo Morelli. Ambientata in un futuro distopico, la pellicola racconta di bizzarri personaggi che si mettono in gioco per un furto all’insegna della comicità. Un’opportunità perfetta per gli amanti del genere, che potranno gustarsi questa action-comedy ricca di colpi di scena e risate.

Falla girare: la trama del film in prima tv su Rai 2

“Falla girare” si svolge in un futuro non troppo distante, segnato dall’estinzione della cannabis a causa di un virus letale, il CH3. In questa realtà, esiste una sola piantina sopravvissuta, un vero e proprio tesoro che si trova casualmente nel giardino di Natan, interpretato da Giampaolo Morelli, un influencer di successo seguito da milioni di fan.

Il giorno della scoperta, Natan è accompagnato dal suo fratello Arturo, interpretato da Giovanni Esposito, e dal giornalista Guglielmo, a cui dà vita Ciro Priello. La notizia dell’inaudita piantagione smuove in loro un profondo interesse, e i tre, resisi conto del potenziale valore dell’esemplare, decidono di contattare Oreste, un noto spacciatore . Oreste li guida dall’imponente boss della camorra, 100 Watt, interpretato da Leopoldo Mastelloni, facilitando l’accesso a questo affare milionario.

Tuttavia, la situazione si complica quando scoprono che la pianta è un maschio e quindi priva di valore. Da qui nasce l’idea di organizzare un audace furto all’orto botanico del Vaticano per impossessarsi dell’ultimo esemplare di cannabis femmina. Per questo, la banda si arricchisce delle competenze del criminale Diego, interpretato da Michele Placido, recentemente uscito dal carcere, e della poliziotta infiltrata Sara, interpretata da Laura Adriani. In un susseguirsi di eventi esilaranti e rocamboleschi, il film si dipana tra inseguimenti e situazioni comiche, rappresentando una vera e propria galleria di personaggi eccentrici e strampalati.

Un cast d’eccezione per una commedia spassosa

A dirigere “Falla girare“, Giampaolo Morelli, che torna sul grande schermo dopo l’ottimo esordio con “7 ore per farti innamorare“. Questa volta si cimenta in un film che unisce l’azione alla commedia, dando vita a un’interpretazione vivace e coinvolgente. Le sue scelte registiche dimostrano una notevole abilità nell’integrare generi cinefili, da un lato l’eredità della commedia all’italiana degli anni ’70, dall’altro il cinema d’azione americano degli anni ’80, il tutto condito da un tributo ai film iconici di Bruce Lee.

Il film è stato co-sceneggiato da Morelli insieme a Gianluca Ansanelli e Tito Buffulini, e si distingue per il suo ritmo incalzante e per una struttura narrativa intrigante, pur con una trama che può risultare complessa e sfaccettata. Il ricco cast di attori elevano ulteriormente la qualità della pellicola, arricchito dalla presenza di nomi illustri, tra cui Michele Placido e quelli emergenti della comicità come Ciro Priello e Fabio Balsamo, già noti per il loro lavoro nel gruppo comico The Jackal.

In un panorama cinematografico come quello italiano, “Falla girare” si afferma come un’opera che sa mescolare e rendere omaggio a diversi stili, risultando già un piccolo cult, tanto che ha già visto l’arrivo di un sequel, “Falla girare 2 – Offline“, uscito la scorsa primavera.

Giampaolo Morelli: l’attore che si reinventa regista

Nato a Napoli nel 1974, Giampaolo Morelli ha saputo conquistare il cuore del pubblico grazie alla sua versatilità come attore e regista. La sua carriera decolla nel 2006 con la fiction “L’Ispettore Coliandro“, diretta dai Manetti Bros, dove ha avuto modo di conoscere Gloria Bellicchi, poi diventata la sua compagna di vita. Dai loro due figli, Gianmarco e Piermaria, si evince un forte legame familiare che accompagna la carriera di Morelli.

Oltre a farsi apprezzare sul grande schermo, Morelli ha saputo dimostrarsi un regista capace di creare film di qualità. Il suo recente lavoro, “L’amore e altre seghe mentali“, ha riscosso un buon successo, presentando una commedia romantica con un pizzico di audacia. La trama ruota attorno a un uomo di quarant’anni che, dopo una profonda delusione amorosa, si affida al sesso virtuale fino a un incontro che gli cambierà la vita.

Con “Falla girare” e il suo prolifico percorso artistico, Giampaolo Morelli si conferma un protagonista indiscusso nel panorama dell’intrattenimento italiano, capace di unire talento e passione in ogni suo progetto cinematografico.