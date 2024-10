Fabio Fazio ritorna con “Che tempo che fa” su Nove: ecco cosa aspettarci nella nuova stagione

“Che tempo che fa” è uno dei programmi di punta del panorama televisivo italiano e la sua nuova stagione, che debutta oggi, 6 ottobre 2024, è particolarmente attesa. Trasferitosi su Nove dopo una lunga permanenza in Rai, il format condotto da Fabio Fazio ha registrato un grande successo, attirando l’attenzione dei telespettatori e conquistando ottimi risultati di ascolto. La trasmissione combina intrattenimento, cultura e attualità, creando un mix che si preannuncia imperdibile.

Che tempo che fa: la nuova stagione parte col botto

Il ritorno di “Che tempo che fa” rappresenta una sorta di rinascita per il programma. Con un mix consolidato di interviste, comicità e riflessioni culturali, Fabio Fazio continua a fare da guida in questo viaggio televisivo. Ogni puntata si articola in diversi segmenti, il primo dei quali è “Che tempo che farà“, una sorta di anteprima che svela il backstage del programma e introduce i temi della serata. A partire dalle 20.25, i telespettatori possono sintonizzarsi per il programma principale, caratterizzato da ospiti illustri e momenti di intrattenimento.

Quest’anno, Fazio avrà l’onore di ospitare Damiano David, frontman dei Måneskin, che presenterà il suo nuovo singolo da solista intitolato “Silverlines“. La presenza di David è particolarmente ghiotta, considerando il clamore mediatico che ha circondato la band negli ultimi mesi. Ci si interroga sul loro futuro: si tratta di un momento di pausa o di un definitivo scioglimento? L’intervista di questa sera promette di fornire risposte a queste domande pressanti, aggiungendo ulteriore interesse alla puntata.

Inoltre, tra gli ospiti principali figurano nomi di spicco del panorama culturale e artistico italiano, come Amadeus, recentemente approdato su Nove dopo una carriera di successo in Rai. Amadeus parlerà della nuova stagione di “Chissà chi è“, il suo quiz che ha rinnovato il format de “I soliti ignoti“. Questo contraddistingue una mutata strategia del canale, volta a portare programmi di qualità e con grandi nomi del panorama televisivo.

Ospiti variopinti e tematiche attuali nella puntata d’esordio

Nella serata inaugurale di “Che tempo che fa“, un gran numero di ospiti illustri sarà presente per discutere temi di rilevanza sociale e culturale. Claudio Bisio, noto attore e comico, avrà l’opportunità di presentare il suo esordio letterario con il romanzo “Il talento degli scomparsi“, in uscita l’8 ottobre. Al suo fianco ci sarà Monica Maggioni, che parlerà del suo libro “Spettri. Abbiamo scelto di dimenticarli“, toccando argomenti di attualità e riflessione.

Ma non ci si fermerà qui: il giornalista palestinese Sami Al-Ajrami presenterà il suo libro “Le chiavi di casa. Un diario da Gaza“, mentre Davide Lerner discuterà il suo saggio “Il sentiero dei dieci“, un’opera che mette a confronto le esperienze tra Israele e Gaza. La presenza di nomi illustri non si limita solo alla letteratura, ma si estende anche al giornalismo, con editorialisti affermati come Ferruccio De Bortoli e Michele Serra che daranno il loro contributo alla discussione.

Da quest’anno, Fazio potrà contare anche su Edoardo Prati, un giovane divulgatore che porterà freschezza e nuove idee al programma, facendosi portavoce di argomenti attuali e stimolanti. La varietà degli ospiti e i temi trattati rendono il format non solo intrattenente, ma anche educativo e ricco di spunti di riflessione.

Il tavolo di Che tempo che fa: ritorni e novità

Una delle sezioni più attese del programma è senza dubbio “Il Tavolo”, dove si svolge un’interazione più informale e divertente tra gli ospiti. Qui, oltre a Fazio, tornano fisse personalità del calibro di Nino Frassica, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni. L’atmosfera vivace di questo segmento promette di regalare momenti di ilarità e leggerezza, mescolando approfondimenti con divertimento puro.

In questa nuova edizione, si aggiungono anche nomi come Diego Abatantuono e Max Giusti, arricchendo il cast di personalità di spessore. La puntata di oggi vedrà inoltre la partecipazione di Cristiano Malgioglio, noto per la sua vivacità e il suo spettacolare talento nel mondo dello spettacolo, così come il campione di fioretto Tommaso Marini.

Il mix di comicità, cultura e ospiti di fama trasforma “Il Tavolo” in un momento essenziale per il programma. Questo spazio accoglie anche la freschezza e l’energia di nuovi talenti, assicurando che il format rimanga al passo con i tempi e le aspettative del pubblico.

Dove seguire Che tempo che fa e cosa aspettarsi

Il debutto della nuova stagione di “Che tempo che fa” è fissato per oggi, 6 ottobre 2024, con inizio previsto alle 19.30 su Nove. È possibile seguire il programma sia in diretta che in streaming sul sito ufficiale della rete, nonché attraverso il servizio on demand di Discovery+, accessibile agli abbonati. La programmazione di Fazio si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama informarsi, divertirsi e scoprire di più su cultura, attualità e intrattenimento.

Negli appuntamenti futuri, i telespettatori possono aspettarsi un mix affascinante di ospiti, interviste esclusive e commenti su temi di estrema attualità, il tutto condito dalla consueta ironia e profondità che hanno reso “Che tempo che fa” un classico della televisione italiana.