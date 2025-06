Evento imperdibile al Circolo Andrea Doria: un’immersione nella club culture

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un’importante iniziativa dedicata alla club culture si svolgerà al Circolo Andrea Doria, grazie alla collaborazione tra Minù e il Circolo degli Illuminati. Questo evento promette di offrire un’esperienza unica, ricca di attività che spaziano dalla formazione musicale a performance dal vivo, creando un’atmosfera coinvolgente per tutti gli appassionati del settore. Gli eventi in programma si terranno in una giornata interamente dedicata alla musica elettronica e al sound design, con l’obiettivo di attrarre sia i neofiti che i professionisti del settore.

Workshop di sound design con Moog Labyrinth

La giornata avrà inizio con un workshop di sound design condotto da Moog Labyrinth, che si terrà a partire dalle 18:00. Questo laboratorio è pensato per coloro che desiderano approfondire le tecniche di creazione sonora e scoprire le potenzialità dei sintetizzatori Moog. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare vari aspetti del sound design, imparando a manipolare suoni e a creare atmosfere uniche. Il workshop è ideale per musicisti, DJ e produttori che vogliono ampliare le proprie competenze e sperimentare con strumenti innovativi. La presenza di esperti del settore garantirà un’esperienza formativa di alto livello, offrendo spunti pratici e teorici per chi desidera entrare nel mondo della produzione musicale.

Open Day della scuola Circolo Factory

Un altro momento significativo dell’evento sarà l’Open Day della scuola Circolo Factory. Durante questa giornata, i visitatori potranno scoprire i corsi di formazione offerti dalla scuola, pensati per aspiranti DJ e produttori musicali. Sarà un’opportunità per conoscere i programmi didattici e le metodologie di insegnamento, oltre a interagire con docenti e studenti attuali. L’Open Day rappresenta un’importante occasione per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo della musica elettronica, permettendo di capire meglio le dinamiche del settore e le competenze richieste per avere successo.

Talk con l’etichetta Ribadisco

Un altro momento clou dell’evento sarà il talk con l’etichetta Ribadisco, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di ascoltare esperti del settore discutere delle ultime tendenze nella musica elettronica e nella club culture. Questo incontro sarà un’importante occasione di networking, dove i partecipanti potranno apprendere dalle esperienze di chi lavora nel campo della produzione musicale. Ribadisco condividerà le proprie conoscenze e offrirà spunti interessanti per chi desidera entrare nel mondo della musica, rendendo il talk un appuntamento imperdibile per chi è appassionato di questo settore.

Vinyl Market curato da Therealvinylpusher

Per gli amanti dei vinili, il Vinyl Market curato da Therealvinylpusher rappresenta un’opportunità imperdibile. Gli appassionati potranno esplorare una vasta selezione di dischi, scoprendo rarità e pezzi unici da aggiungere alle proprie collezioni. Questo mercato del vinile non solo permetterà di arricchire la propria discografia, ma offrirà anche la possibilità di incontrare altri collezionisti e condividere esperienze. La presenza di diversi espositori garantirà una varietà di generi e stili, rendendo il Vinyl Market un punto di riferimento per gli amanti della musica su vinile.

DJ Set con artisti di fama internazionale

La serata si concluderà con una serie di DJ set che promettono di far ballare tutti i presenti. Tra i protagonisti ci sarà Ricardo Villalobos, un DJ di fama mondiale originario di Santiago del Cile, noto per il suo stile innovativo nel panorama della musica Minimal, microhouse e Techno. La sua carriera lo ha visto apparire per quattro anni consecutivi nella classifica Top100Djs della rivista DJ Magazine, ed è apprezzato per la sua capacità di creare atmosfere coinvolgenti.

Inoltre, Maher Daniel porterà il suo sound distintivo al Circolo Andrea Doria, promettendo una performance che lascerà il segno. Volkan Akin si esibirà in un set live, mescolando elementi di Techno e Minimal, offrendo un’esperienza sonora dinamica. Infine, Allegra De Angelis chiuderà la serata con un DJ set energico, capace di coinvolgere e far vibrare il pubblico. Questo evento rappresenta un’immersione totale nel mondo del clubbing, celebrando il passato, il presente e il futuro della club culture.

