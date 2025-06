Eventi musicali e culturali a Taranto: un programma ricco di ospiti e storie da raccontare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Taranto si prepara a ospitare una serie di eventi culturali e musicali che promettono di coinvolgere il pubblico con ospiti di spicco e storie affascinanti. Tra talk, concerti e presentazioni di libri, il programma si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2025, offrendo un’opportunità unica per immergersi nel mondo della musica e della cultura. Gli eventi si terranno in diverse location, tra cui il MArtA e l’Università, con ingressi gratuiti e, in alcuni casi, prenotazione obbligatoria.

Talk e incontri con artisti di fama

Il primo evento in programma è un talk con Charles Moriarty, fotografo noto per il suo lavoro su Amy Winehouse. L’incontro si terrà martedì 17 giugno alle ore 19 presso il MArtA, dove Moriarty presenterà la sua mostra “Amy Winehouse before Frank by Charles Moriarty”. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino l’artista e il suo legame con la celebre cantante.

Successivamente, giovedì 19 giugno alle ore 18, si svolgerà un incontro all’Università dal titolo “Il mito” 1975-2025, dedicato al Canzoniere Grecanico Salentino. Durante questo evento, Luca De Gennaro, Mauro Durante, Roberto Licci, Rossella Pinto ed Emanuele Licci celebreranno cinquant’anni di musica e tradizione, con l’esecuzione di alcuni brani in acustico. Questo gruppo è uno dei più rappresentativi della scena musicale pugliese e la loro storia merita di essere raccontata e celebrata.

Infine, venerdì 20 giugno alle ore 10.30, Marc Urselli, produttore e ingegnere del suono vincitore di tre Grammy Awards, condividerà aneddoti e storie legate alla sua carriera, che include collaborazioni con artisti del calibro di Lou Reed, Nick Cave, U2 e Foo Fighters. Questo incontro rappresenta un’opportunità unica per ascoltare direttamente da un professionista del settore le esperienze vissute nel mondo della musica.

Racconti musicali al Teatro Fusco

Il Teatro Fusco di Taranto ospiterà una serie di eventi intitolati “I Racconti”, a partire da martedì 17 giugno alle ore 21. Il primo appuntamento sarà dedicato ai Talking Heads, con “Once in a lifetime: la storia dei Talking Heads”, curato da Radio Medimex. Michele Casella, Carlo Chicco, Corrado Minervini e Sabrina Morea guideranno il pubblico attraverso un viaggio sonoro e visivo nell’epopea della band.

Mercoledì 18 giugno, sempre alle 21, sarà la volta di “Billie Holiday: Chasing the Scream”, un evento curato dal sassofonista pugliese Roberto Ottaviano, che si esibirà insieme alla cantante Patrizia Conte e al DJ Rocca. Questo racconto musicale ripercorrerà la vita e la carriera della leggendaria cantante statunitense, offrendo un tributo alla sua straordinaria eredità.

Giovedì 19 giugno, il programma proseguirà con “Bob Marley: Canzoni di Redenzione”, a cura di Carlo Massarini. Questo incontro celebrerà il cantautore giamaicano a ottant’anni dalla sua nascita, esplorando il suo impegno sociale e la sua musica che continua a ispirare generazioni.

Infine, venerdì 20 giugno alle 18.30, Carlo Massarini presenterà “The Clash: Gioia e Rivoluzione”, un evento imperdibile con Don Letts, regista e DJ, che ha contribuito a far incontrare il punk e il reggae. Sabato 21 giugno, alle 18.30, sarà proiettato il documentario “Blur: To The End”, con la partecipazione di Cecile B e Dave Rowntree, batterista della band.

Medimex Book Stories: presentazioni di libri musicali

Torna anche Medimex Book Stories, la sezione dedicata ai libri musicali, curata da Corrado Minervini. Quest’anno il programma, intitolato “Deviazioni letterarie”, vedrà la partecipazione di artisti noti come Ermal Meta, Cristiano Godano, Erica Mou e Ghemon, con quattro appuntamenti al Caffè Letterario Cibo per la Mente di Taranto, tutti fissati per le ore 18.15.

Martedì 17 giugno, Ermal Meta presenterà il suo libro “Le camelie invernali” . Mercoledì 18 giugno, Cristiano Godano parlerà del suo “Il suono della rabbia. Pensieri sulla musica e il mondo” . Giovedì 19 giugno, Erica Mou presenterà “Una cosa per la quale mi odierai” , mentre venerdì 20 giugno, Ghemon concluderà il ciclo con “Nessuno è una cosa sola” . Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, ma per alcuni è consigliata la prenotazione.

Questa settimana ricca di eventi rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati di musica e cultura di incontrare artisti, ascoltare storie e partecipare a momenti di condivisione e celebrazione della musica in tutte le sue forme.

