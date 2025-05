Eurovision Song Contest 2025: Annunciati i Commentatori e il Rappresentante Italiano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina rapidamente, con l’evento che si svolgerà dal 13 al 17 maggio presso la St. Jakobshalle di Basilea. Questa edizione, la 69esima, promette di essere ricca di emozioni e sorprese. Tra le novità più attese, ci sono i nomi dei commentatori italiani e del rappresentante musicale, che stanno già generando grande attesa tra i fan della manifestazione.

Commentatori italiani: BigMama e Gabriele Corsi

Per il commento italiano dell’Eurovision, sono stati scelti due volti noti: la cantante BigMama, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo, e il conduttore Gabriele Corsi. BigMama, con la sua esperienza e il suo carisma, porterà sicuramente un tocco di freschezza e originalità al commento, mentre Gabriele Corsi, noto per la sua abilità nel coinvolgere il pubblico, garantirà una narrazione avvincente durante le esibizioni. La loro combinazione promette di rendere l’esperienza dell’Eurovision ancora più coinvolgente per il pubblico italiano, che potrà seguire le esibizioni con un commento ricco di passione e competenza.

Il brano italiano: “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi

Il brano che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 è “Volevo essere un duro” di Lucio Corsi. Questo pezzo è stato scelto dopo che il vincitore del Festival di Sanremo 2025, Olly, ha deciso di non partecipare alla competizione internazionale con la sua canzone “Balorda Nostalgia“. La decisione di Olly ha aperto la strada al secondo classificato, Lucio Corsi, che avrà l’onore di esibirsi sul palcoscenico europeo. La scelta di Corsi è stata accolta con entusiasmo dai fan, che sperano in una performance memorabile e in un risultato di prestigio per l’Italia.

La conduzione dell’Eurovision: Hazel Brugger e Sandra Studer

La conduzione dell’Eurovision Song Contest 2025 sarà affidata a due figure di spicco: la presentatrice Hazel Brugger e la cantante Sandra Studer. Entrambe hanno una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e sono conosciute per il loro stile coinvolgente e la loro capacità di intrattenere il pubblico. Durante la finale, si unirà a loro anche la famosa conduttrice svizzera con cittadinanza italiana, Michelle Hunziker, che porterà ulteriore glamour e vitalità all’evento. La loro collaborazione promette di creare un’atmosfera festosa e accogliente, rendendo l’Eurovision un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti e gli spettatori.

L’annuncio dei voti della giuria italiana: Topo Gigio

Un elemento che ha suscitato curiosità è stato l’annuncio del volto che presenterà i voti della giuria italiana. Nelle ultime ore è emerso il nome di Topo Gigio, un personaggio iconico della televisione italiana, noto per il suo charme e la sua simpatia. La scelta di Topo Gigio come presentatore dei voti ha già generato un notevole interesse sui social media, con molti fan che esprimono entusiasmo per questa decisione. La sua presenza sul palco dell’Eurovision aggiungerà un tocco di nostalgia e divertimento, rendendo l’evento ancora più speciale per il pubblico italiano e internazionale.

Con l’avvicinarsi dell’Eurovision Song Contest 2025, l’attesa cresce e i preparativi sono in pieno svolgimento. I fan sono pronti a vivere un’esperienza unica, ricca di musica, emozioni e sorprese.

