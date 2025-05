Eurovision 2025: Lucio Corsi rappresenta l’Italia con Michelle Hunziker alla conduzione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e l’attesa cresce tra gli appassionati di musica e spettacolo. Quest’anno, il concorso musicale si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio, e vedrà la partecipazione di 37 artisti provenienti da diverse nazioni. L’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, fresco di successo al Festival di Sanremo 2025. Accanto a lui, Michelle Hunziker guiderà le serate, mentre il celebre Topo Gigio annuncerà i punteggi per il nostro Paese. Non mancano le sorprese, come la presenza di Gabry Ponte, che ha trionfato a San Marino e parteciperà all’evento.

I partecipanti all’eurovision 2025

La competizione di quest’anno promette di essere ricca di talento e varietà. Lucio Corsi, scelto per rappresentare l’Italia, ha preso il posto di Olly, vincitore di Sanremo, che ha deciso di non partecipare. Gli altri Paesi hanno selezionato i loro rappresentanti, ognuno dei quali porta con sé un pezzo della propria cultura musicale. La lista degli artisti è variegata e include nomi noti e nuove promesse, tutti pronti a esibirsi e a conquistare il pubblico.

La competizione non è solo una vetrina per la musica, ma anche un palcoscenico per performance spettacolari e, come spesso accade, per polemiche che possono accompagnare le esibizioni. Gli artisti si preparano a dare il massimo, con canzoni che spaziano da melodie emozionanti a brani energici, pronti a catturare l’attenzione della giuria e del pubblico.

Le semifinali dell’eurovision

L’Eurovision Song Contest 2025 si articolerà in due semifinali e una finale. La prima semifinale si svolgerà martedì 13 maggio, mentre la seconda è prevista per giovedì 15 maggio. Durante queste serate, gli artisti si esibiranno in un format che prevede l’assegnazione di punteggi da parte del pubblico e delle giurie nazionali.

Ecco un’anteprima delle esibizioni in programma:

Australia : Go-Jo con “Milkshake Man”

: con “Milkshake Man” Montenegro : Nina Zizié con “Dobrodosli”

: con “Dobrodosli” Irlanda : Emmy con “Laika Party”

: con “Laika Party” Lettonia : Tautumeitas con “Bur man lai lai”

: con “Bur man lai lai” Armenia : Parg con “Survivor”

: con “Survivor” Austria : JJ con “Wasted Love”

: con “Wasted Love” Regno Unito : Remember Monday con un brano da finalista

: con un brano da finalista Grecia : Klavdia con “Asteromatá”

: con “Asteromatá” Lituania : Kataris con “Tavo akys”

: con “Tavo akys” Malta : Miriana Conte con “Serving”

: con “Serving” Georgia : Mariam Shengelia con “Freedom”

: con “Freedom” Francia : Louane con “Maman” da finalista

: con “Maman” da finalista Danimarca : Sissal con “Hallucination”

: con “Hallucination” Repubblica Ceca : Adonxs con “Kiss Kiss Goodbye”

: con “Kiss Kiss Goodbye” Lussemburgo : L’Thom con “La poupée monte…”

: con “La poupée monte…” Israele : Yuval Raphael con “New Day Will Rise”

: con “New Day Will Rise” Germania : Abor & Tynna con “Baller” da finalista

: con “Baller” da finalista Serbia : Princ con “Mila”

: con “Mila” Finlandia: Erika Vikman con “Ich komme”

La finale dell’eurovision

La finale dell’Eurovision Song Contest 2025 si terrà sabato 17 maggio. Questo evento culminante vedrà esibirsi i Big Five, ovvero Francia, Italia, Spagna, Germania e Regno Unito, insieme al Paese ospitante, la Svizzera. Gli artisti che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle semifinali avranno l’opportunità di esibirsi nuovamente, cercando di conquistare il titolo di vincitore dell’Eurovision.

Come seguire l’eurovision song contest 2025

Per gli appassionati italiani, l’Eurovision Song Contest 2025 sarà trasmesso su Rai 1, Rai Radio 2 e Rai Play. La conduzione sarà affidata a un trio femminile, con Michelle Hunziker in prima linea. La telecronaca in italiano sarà curata da Gabriele Corsi e Big Mama, garantendo un’esperienza coinvolgente per il pubblico. Inoltre, l’evento sarà visibile anche online sulle piattaforme eurovision.tv e sul canale ufficiale dell’Eurovision su YouTube, permettendo a tutti di seguire le esibizioni e le emozioni di questa manifestazione musicale di rilevanza internazionale.

